Drama jako z akčního filmu. Muž zachránil dítěti život vteřiny před příjezdem vlaku

Indický železničář Mayur Shelke riskoval svůj vlastní život, aby zachránil bezmocné dítě před přijíždějícím vlakem. To se procházelo po nástupišti, když najednou uklouzlo a spadlo do kolejiště. Železničář neváhal, rozběhl se po kolejišti a dítě vytáhl zpět na peron. A to vše jen několik okamžiků předtím, než místem projel vlak. Podívejte se na video z jeho hrdinské záchrany.

0:31 Muž riskoval svůj život, aby zachránil bezmocné dítě před přijíždějícím vlakem. | Video: Associated Press