Moře v Irsku vyplavilo tajemnou schránku ze severního pólu. Měla se najít za 50 let

Dvojice surfařů našla na pobřeží Irska stříbrnou kapsli, která vypadala jako zmenšená námořní mina. Když ji jeden z nich opatrně otevřel, zjistil, že v jejích útrobách jsou ukryté fotografie, dopisy a vzkazy. Na první pohled bylo jasné, že časová schránka nepochází z dávné historie, snímky a vzkazy byly pouhé dva roky staré, do Irska však připluly až ze severního pólu.

Časová schránka, kterou našli Conor McClory a Sophie Curranová, urazila čtyři tisíce kilometrů. Uvnitř byly schované dopisy, vzkazy, fotografie, ale také pivní tácky, mapa nebo denní menu.

Dva dopisy byly napsány v angličtině a nálezci z nich dokázali vyčíst, že časová schránka patřila ruské expedici, která dobývala severní pól. Kapsle tak musela překonat ledové kry polárního kruhu a následně putovat skrz chladné vody Atlantiku až na pobřeží irského hrabství Donegal.

Schránka pro další generace

Dvojici přátel se podařilo vypátrat, kdo dopisy napsal. Podle serveru BBC patřil jeden z rukopisů ruské influencerce z Petrohradu, která je na sociálních sítích známá jako Sveta.

Blogerka surfařům řekla, že vzkazy dala do kapsle společně s dopisy od dalších členů posádky, která v roce 2018 cestovala na pól komerční lodí 50 Years of Victory.

Časovou schránku umístila skupina do jednoho z ledovců na severním pólu. Podle influencerky všichni předpokládali, že ji někdo najde zhruba za 20 až 50 let. "Ukazuje to, jak rychle teď led na pólu taje," řekla.

Díky kapsli se mezi blogerkou a surfaři vyvinul neobyčejný vztah a plánují, že až ustane pandemie covidu-19, pojedou spolu dobývat vlny. Dopisy napsané v ruštině mezitím Irové poslali překladateli, který jim už brzy řekne, co je ve vzkazech napsáno.

