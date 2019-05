Slepice v klecových chovech zažívají peklo, po Česku teď budou vyprávět své příběhy

View this post on Instagram

Představujeme Vám druhou mrkatou slepičku jménem Josefína alias Pepča🐔 se svou patronkou @notsofunnyany. Děkujeme.❤️ Zapojte se do tour i Vy! Link v biu. . . . . . . #jsemobrancezvirat #jsemobranceslepic #nejzcestovalejsihejnoslepic #obraz #slepicitour #zakazkleci