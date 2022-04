Skončil ve firmě a otevřel si dílnu. Práci se dřevem učí podle návodů jako v Ikee

Tomáši Bouškovi dlouhodobě chyběla manuální práce, a tak se po návratu z Mexika rozhodl načas přerušit kariéru v korporátní firmě a otevřít si v Praze truhlárnu pro netruhláře. Nakoupil stroje a pronajal si prostor v bývalé továrně Moto Jawa, v níž učí práci se dřevem pomocí jednoduchých výrobních návodů. "Jsme něco mezi veřejnou dílnou a Ikeou, lidé si od nás odnáší něco hmatatelného," říká.

Truhlárna jménem Fushka funguje podobně jako e-shop, s jediným rozdílem, zakoupený produkt nepřijde poštou, lidé si ho musí sami vyrobit. Dílna v pražských Strašnicích jim k tomu poskytne veškeré vybavení, lektory a jednoduché návody na výrobní postupy.

"Na trhu byly jen dvě možnosti, buď si člověk udělal truhlářský kurz, odkud si ale neodnesl nic hmatatelného, nebo se zapsal do veřejné dílny, jejíž součástí zase nejsou lektoři ani materiál. Začal jsem se sám sebe ptát, proč v Praze neexistuje něco, kde by člověk dopředu věděl, co si vyrobí, jak dlouho mu to bude trvat, a dál už by nemusel nic řešit. Tak vznikl nápad na otevření Fushky," říká její zakladatel.

Podívejte se, jak to v projektové dílně funguje.