Firma Nike dala zaměstnancům týden placeného volna. Chce, aby byli v duševní pohodě

Nike vzkázal světu, že jako korporátní firma hledí na psychický stav svých zaměstnanců. Pracovníkům, kteří jsou v kancelářích na plný úvazek, dal týden placeného volna na duševní regeneraci. Světová zdravotnická organizace v roce 2019 označila vyhoření jako jeden z fenoménů zaměstnaných lidí a vůbec poprvé ho zařadila do potenciálních rizik na pracovišti.

Stálí zaměstnanci jedné z největších firem na světě mají týden k dobru jako poděkování za uplynulý rok. Kanceláře zůstanou zavřené po celý týden, aby si pracovníci, včetně vedení firmy se sídlem v Beavertonu, mohli oddechnout od stresu a psychicky se zregenerovat.

"Není to jen volno pro celý náš tým. Je to zpráva světu, že si můžeme dovolit upřednostnit psychický stav zaměstnanců a přitom zvládnout i pracovní náplň," napsal za Nike senior manager Matt Marrazzo na sociální síti LinkedIn.

Lizz Tippettová, která se na univerzitě v Oregonu zabývá pracovním právem, si myslí, že Nike udělal krok správným směrem. "Lidé by měli mít právo vzít si volno nejen z důvodu, že jsou fyzicky unavení, ale i proto, že jim není psychicky dobře. Myslím si, že je důležité si uvědomit, jak psychika ovlivňuje zaměstnance a jejich celkovou pohodu i pracovní výkon," řekla deníku The Oregonian.

Týden volna se ale týká jen stálých zaměstnanců firmy, což jsou ti, kteří sedí v korporátních kancelářích. Obchodní řetězce, kde pracují lidé na půl nebo méně úvazku, zůstávají otevřené.

"Jestliže Nike dal volno jen stálým zaměstnancům a brigádníky nebo pracovníky na půl úvazku nahnal do práce, říká tím v podstatě i to, o jaký typ lidí stojí a do koho chce do budoucna investovat," říká Tippettová.

Světová zdravotnická organizace v roce 2019 označila vyhoření jako jeden z fenoménů zaměstnaných lidí a vůbec poprvé ho zařadila do potenciálních rizik na pracovišti. Pro zaměstnance to znamená, že mohou vyhledat lékařskou pomoc i z jiných důvodů, než je vážnější onemocnění.

V roce 2020 a 2021 se tak řada firem rozhodla přidat zaměstnancům volno z důvodu duševní hygieny. Například Intel nabízí zaměstnancům možnost čerpat čtyřtýdenní nebo osmitýdenní pracovní volno, záleží na délce úvazku. Dny volna zaměstnancům přidala i společnost Microsoft.

