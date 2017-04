Zápisník Lubora Tesaře: Jak jsme při natáčení Cykloimpulsů skoro uvařili naši kolegyni

před 57 minutami

Je zajímavé, jak v dnešní zrychlené a konzumní době člověku spousta naprosto přirozených a jednoduchých věcí uniká. Například zvuky. Každý z nás, když něco tvoříme, potřebujeme se na to soustředit a nechceme být ničím rozptylováni…

A teď si představte, že máte natáčet s živým komentářem videosekvence nejen do našeho nového pořadu Cykloimpulsy - na veletrhu plném lidí a samozřejmě mých známých a přátel.

Začnu ráno, kdy se nám podařilo v centru Prahy, kde natáčíme úvodní slova, trefit do termínu Pražského půlmaratónu. Pronikavý hlas moderátorů akce Dana Stacha a Míry Lence (mých kamarádů) nedokáže přehlušit snad ani tryskové letadlo, natož je odhlučnit pouhé zavřené dveře jedné stylové restaurace.

I díky tomu se nám původně očekávaná krátká a jednoduchá etuda protáhla na celé dopoledne. Pokračování na veletrhu přineslo několik dalších interesantních momentů - od mých přeřeků po zcela "uvařenou" kolegyni při ukázce, jak se oblékat v zimě. Točili jsme totiž ve veletržní hale plné lidí, navíc rozehřáté jarním sluncem

Vrcholem všeho bylo, když se mezi naše kameramany a nás při natáčení postavil chlapík s mobilem, nejprve si nás v klídku vyfotil a poté se nás přišel zeptat na nějaké detaily o kole.

Zkrátím to, snažil jsem se stále usmívat, ale s rychle ubíhajícím časem a postupující únavou celého štábu se můj výraz ve tváři měnil spíše v křeč. "Rušení místním rozhlasem" již bylo jakýmsi automatickým rituálem vždy přesně v okamžiku, kdy se na kameře rozsvítilo červené světlo.

V tu chvíli jsem si plně uvědomil slova svých bývalých kolegů Petra Benčíka a Tomáše Vokrouhlíka, že musí skoro každý den aspoň na hodinu na kolo, aby si vyčistili hlavu. Mám úplně stejnou zkušenost - pohyb na kole je nejrychlejší a nejčistší způsob, jak alespoň na chvíli zmizet z hlučného prostředí plného stále rozptylujících zvuků do tiché a čisté přírody.

Zkuste to a ještě občas vypněte zvuk na vašem mobilu, abyste se mohli soustředit pouze na to, co si právě chcete užít.

Ty méně aktivní na kole a více sledující média bych chtěl upozornit, že nás teď ve špičkové silniční cyklistice čekají ty nejzajímavější jarní klasiky (v Ardenách) a závod Paříž-Roubaix (který mimochodem celý spolukomentuji v televizi). Jsem moc zvědavý, jestli se konečně podaří na Roubaix vyhrát Zdeňku Štybarovi nebo mistru světa Peteru Saganovi a zda Valverde prodá svou excelentní jarní formu i v Ardenách.

autor: Lubor Tesař