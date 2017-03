Startuje nový pořad pro všechny, kdo mají rádi cyklistiku, průvodcem je Lubor Tesař

před 38 minutami

Průvodcem je několikanásobný cyklistický mistr republiky Lubor Tesař. | Video: Lubor Tesař | 08:49

Jak připravit kolo na sezonu, jak se jezdí na fatbiku a co všechno bude k vidění na největším cyklistickém veletrhu v Česku, který se uskuteční o tomto víkendu? To všechno najdete v prvním díle nového videoseriálu, který pro Aktuálně.cz přichystal bývalý profesionální cyklista a několikanásobný mistr republiky Lubor Tesař.

Začíná cyklistická sezona a s ní i nový seriál Cyklo impulsy, který bude pro cyklistickou rubriku na Aktuálně.cz připravovat Lubor Tesař. Jak naznačuje první díl, seriál se chce zaměřit na všechny cyklisty, včetně těch, kteří jezdí na kole pro radost, na výlety, anebo třeba do práce.

V úvodním díle se můžete podívat, co je potřeba zkontrolovat na kole před sezonou, a dozvíte se také, co lze čekat na největším cyklistickém veletrhu v Česku (For Bikes 2017), který začíná v pátek 31. března.

Autoři počítají s tím, že pořad bude ze začátku vycházet jednou za dva týdny.

autoři: Tomáš Vocelka, Lubor Tesař