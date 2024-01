Tady řídím já! Pes za volantem a další vtipné fotky mazlíčků opět dobývají svět

Soutěži o nejzábavnější fotky domácích mazlíčků stačilo několik ročníků, aby se stala celosvětově populární. Snímky vítězů publikují i tak významná média, jako je britský Telegraph nebo Daily Mail. Její pořadatelé nyní odstartovali další ročník a při té příležitosti připomněli předchozí vítěze. Podívejte se, jak psi řídí auta, kočky děsí své majitele a koně se tomu smějí.

Se začátkem roku 2024 je zde také nový ročník mezinárodní fotografické soutěže Comedy Pet Photography Awards. Jak říkají její pořadatelé, cílem klání je nejen pobavit, ale také ocenit pozitivní vliv domácích mazlíčků na jejich majitele. Soutěž má navíc i vážnější rozměr: podporuje charitativní organizace, které se věnují opuštěným zvířatům.

"Chceme co nejhlasitěji bojovat za dobré životní podmínky domácích zvířat. Za vtipnými obrázky a videi se skrývá vážné poselství: pomáhejme zvířatům, respektujme je a starejme se o ně co nejhumánnějším způsobem. S tím, jak se naše soutěž rozrůstá, je je toto poselství každým rokem o něco hlasitější a my můžeme pomoci více zvířatům," říkají zakladatelé soutěže Paul Joynson-Hicks a Tum Sullam.

Snímky ze soutěže Comedy Pet Photography Awards publikují významné zpravodajské weby po celém světě a má mnoho fanoušků i v České republice. Svědčí o tom i fakt, že mezi vítěznými snímky poměrně často nacházíme i záběry od českých autorů.

Vzhledem k charitativnímu rozměru soutěže se za účast platí menší poplatek (s výjimkou juniorské kategorie do 16 let). Uzávěrka přihlášek je 14. dubna 2024.

Přihlašování probíhá prostřednictvím webové stránky www.comedypetphoto.com. Letos se soutěží v kategoriích Psi, Kočky, Koně, Všichni ostatní tvorové, Domácí zvířata, která vypadají jako jejich majitelé, Junioři a Video. Na absolutního vítěze čeká finanční cena 500 liber (v přepočtu něco přes 14 tisíc korun) a věcné ceny.