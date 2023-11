Chtěla léčit lidi, jenže teď stoná planeta. Anna studuje tání grónského ledovce

Když začala Anna studovat biochemii, byla odhodlaná pomáhat lidem. Během studia si ale uvědomila, že je potřeba pomoct planetě. "Došlo mi, že sice umíme prodlužovat životy, ale bez zdravého životního prostředí nemůžeme žít," říká. Dnes se jako doktorandka na Univerzitě Karlově věnuje výzkumu uvolňování metanu zpod ledovců, který by potenciálně mohl změnu klimatu ještě zhoršit.

Dříve se viděla jako parazitoložka nebo imunoložka. Změnil to výjezd na Špicberky, kam se v rámci bakalářského studia dostala na terénní výzkum. Poprvé tam pocítila krásu člověkem nedotčené přírody, brzy však zjistila, že je panenská jen zdánlivě. "Zjistila jsem, že Arktida se naopak mění hrozně rychle, čtyřikrát rychleji, než je globální průměr," vysvětluje.

Dnes osmadvacetiletá Anna tehdy pociťovala směs zděšení a fascinace. Na magisterském stupni již studovala obor klimatická změna v Dánsku, kde se ocitla ve skupině podobně smýšlejících lidí z nejrůznějších zemí. "Garant oboru si dával záležet na tom, aby tam byli lidé z různých zemí. Zdůvodňoval to tím, že klimatická změna je globální problém a potřebujeme také globální řešení místo toho, abychom se tím zabývali jen v rámci jednotlivých zemí. Bylo to moc hezky udělané," popisuje.

Mezi spolužáky se Anna cítila dobře, zároveň ale přiznává, že během dvou let v Dánsku cítila asi největší smutek a bezmoc. "Četla jsem alarmující zprávy o tom, jaké jsou výkyvy teplot, hurikány, bouře. To všechno mě opravdu úplně ničilo. Poprvé jsme se tím zabývala takto intenzivně, navíc jsem docela pesimista," přiznává.

I přesto, jak pro ni byl příval informací o změně klimatu náročný, se touto problematikou zabývá i nyní v doktorském studiu. "Kamarádi se mě občas ptají, jak s tím můžu být každý den. Ale pro mě je to bytostně důležité téma a nic jiného by mi vlastně nedávalo smysl. Hluboko ve mně je naplnění z toho, že posouvám naše poznání o klimatické změně," říká.

V současnosti se věnuje polárnímu výzkumu právě proto, že se tam změny dějí rychleji. "Je to tedy prostředí vhodné na studování toho, co se může dít později tady," vysvětluje. Momentálně zkoumá uvolňování metanu zpod grónského ledovce. Ten je zároveň silným skleníkovým plynem, Annina skupina tedy pracuje s hypotézou, že čím rychleji bude ledovec tát, tím více bude klimatickou změnu ještě akcelerovat uvolňováním metanu.

V Dánsku poznala, že klimatickou změnu a to, že je způsobená lidskou činností, téměř nikdo nezpochybňuje. Nejen proto si myslí, že by se teď měly více zapojit i tolik podceňované humanitní a společenské vědy. "Potřebujeme totiž zjistit, jak změnit rámce chování a chod celé společnosti. Domnívám se, že se na to musí jít seshora," míní. Celý Annin příběh si poslechněte v podcastu Co z tebe bude?! Rozhovor najdete ve všech podcastových aplikacích: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty.