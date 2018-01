Chtěl bych být největší stavitel rychlovlaků, přeje si kluk, jenž nemluvil a teď není k zastavení

před 5 hodinami

Jakub Karásek je třináctiletý autista. Ještě před pár lety nemluvil vůbec a dorozumíval se jen pomocí obrázků. Nyní desítky minut zasvěceně vypráví o lodích, vlacích i o kreslení portrétů. Až vyroste, chtěl by být největším stavitelem rychlovlaků. Ale promyšlené to má už teď.

Jakub Karásek je třináctiletý kluk, jenž má poruchu autistického spektra. Navštěvuje Základní a Praktickou školu Svítání v Pardubicích. Když sem přišel, uměl jen pár slov. Jenže zdejší logopedové ho tak rozmluvili, že dnes je pověstný úplně něčím jiným - jakmile se dá do výkladu, není k zastavení. A také tím, že jeho výklady jsou vysoce odborné. Ví snad úplně všechno o zkáze Titaniku, o většině druhů lokomotiv i třeba o druhé světové válce. O všech těchto tématech umí zasvěceně hovořit desítky minut.

"Když přišel do školy Svítání, uměl jen několik jednoduchých slov. Ta bohužel nikdy dohromady nedávala smysl," říká ředitelka školy Miluše Horská. "Pokud se chtěl s paní učitelkou ve třídě dorozumět, musel najít vhodný obrázek, aby vůbec tušila, co vlastně potřebuje."

Potom ale začal pravidelně docházet na logopedii. Počáteční strach Jakuba z toho, že nemluví alespoň tak jako ostatní děti, velmi rychle zmizel díky individuálnímu přístupu speciální pedagožky. Najednou to šlo a Jakub se rozmluvil tak, že dnes při různých prezentacích a přednáškách, které na škole pořádá, není skoro k zastavení.

Také nádherně kreslí, specializuje se na portréty a hlavně karikatury. Ve škole ho proto často potkáte v bílém plášti, s paletou a štětcem. Když se ho zeptáte, koho už třeba namaloval, začne vyjmenovávat pozoruhodnou směs osobností: "Takže největšího detektiva, který se jmenuje Hercule Poirot, pak taky Masaryka, Stalina, Hitlera, paní ředitelku Svítání nebo Františka Josefa I."

Kreslí i parníky - Britannic a Lusitanii. Ale v roce 2018 chci nakreslit další tři slavné zaoceánské parníky - Olympic, Mauretanii a Wilhelma Gustloffa."

Vzápětí věnuje deset minut pečlivému rozboru, jak se jmenované parníky liší. Ví také, čím se proslavily, kam dopadla sovětská torpéda, která zničila parník Wilhelm Gustloff plný válečných uprchlíků a zabila přibližně 9000 cestujících, nebo co mají společného Britannic, Olympic a Titanic.

Právě Titanic je jeho velké téma, má o něm načtenou celou řadu knížek. "Slyšel jsem někde slovo Titanic. Nevěděl jsem, co to je, tak jsem si to našel. A tam psali, že ta loď byla nepotopitelná, a o kus dál psali, že se potopila. A to mě začalo zajímat, jak je to možné," líčí, jak se ke studiu této slavné zaoceánské lodi dostal.

Nezajímají ho jen dostupná fakta, ale zkouší i vymyslet, jak by šlo zkáze zabránit - zmiňuje lepší práci s přepážkami a vodotěsnými komorami. A také kritizuje, že byla loď zbytečně těžká, a tudíž bylo složité ji rychle zastavit.

Přejdeme k další Jakubově zálibě - vlakům. "Děda má na půdě modelovou železnici. Když jsem viděl všechny ty vláčky poprvé, říkal jsem si, že o nich nic nevím. A tak jsem si o nich začal všechno zjišťovat," vypráví.

Když přečetl nejrůznější knihy o lokomotivách, nejvíc si oblíbil ty parní. A tak začal s rodiči jezdit do železničních muzeí a na nostalgické jízdy parními soupravami. Za historickými vlaky vyrazil už také do Rakouska, Itálie a Švýcarska. Nejvíc ho zde zaujaly zdejší horské zubačky. Ve Švýcarsku ho také okouzlila elektrická lokomotiva zvaná Krokodýl. "Takhle se ale říká různým řadám lokomotiv a také několika motorovým vozům, není to jen jeden model," vysvětluje.

Z každé cesty, na kterou se vypraví se svými rodiči či prarodiči, pořádá pro své spolužáky zajímavé prezentace, během nichž nadšeně a zasvěceně vypráví o všech dopravních prostředcích, které viděl nebo kterými se přímo svezl.

V našem vyprávění se postupně dostáváme k "mazutkám" a ke specifikům mazutového vytápění, které kromě řady výhod má i jednu velkou nevýhodu - kotle občas vybuchují. A pak také k salonnímu vozu Tomáše Garrigua Masaryka, který si Jakub prohlédl opravdu dopodrobna.

Jeho odpověď na závěrečný dotaz, jaké jsou jeho plány a sny, je tedy více než logická: "Chtěl bych být největší stavitel rychlovlaků - pro Itálii, Švýcarsko, Německo, Rakousko, Polsko. Museli by mi poslat plány, jak si představují interiéry, jinak už bych to zařídil. Ale rád bych taky založil společnost na opravu historických vozidel, protože jich zbývá opravit hrozně moc a nestíhá se to. Tohle kdyby se mi povedlo," přeje si.

