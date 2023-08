Pasažér letadla mlátil svým zavazadlem dlouhé minuty. Chtěl ušetřit

Pasažér na letišti na španělském ostrově Mallorca ztratil nervy. Asi čtvrt hodiny se snažil "upravit" svůj příruční kufr, aby nemusel platit poplatek za větší zavazadlo. Mlátil s ním o podlahu, stoupal na něj a snažil se z něj vytrhnout kolečka. Celou situaci natočila přihlížející spolucestující. Její video obletělo sociální sítě.

K bizarnímu okamžiku došlo na letišti Palma Mallorca u přepážky nízkonákladové letecké společnosti EasyJet. Ta umožňuje cestujícím si zdarma na palubu vzít pouze jedno malé zavazadlo o maximálních rozměrech 45 × 36 × 20 cm, které se musí vejít pod sedadlo v letadle. Za větší si musí připlatit. Na každém letišti to jde lehce zjistit díky zkušební konstrukci.

Právě jeden z pasažérů společnosti EasyJet na letišti zjistil, že je jeho zelený kufr moc veliký a do konstrukce se nevejde. Muž začal agresivně vytrhávat rukojeť a šlapat po svém zavazadle. "Mlátil kufrem o podlahu a snažil se vylomit kolečka. Podařilo se mi natočit jen konec, ale předtím do něj kopal, házel s ním, rozbíjel kolečka o podlahu, a protože letiště mají kamenné podlahy, bylo to velmi hlasité," uvedla Kimberly Standenová, která celou situaci zaznamenala na video.

Muž s kufrem podle autorky záběrů bojoval asi deset až patnáct minut. "Všichni byli opravdu rádi, že se mu nakonec podařilo dostat zavazadlo do malého kabinového měřiče. Někteří lidé tleskali, smáli se a divili se tomu, co právě viděli," popsala devětadvacetiletá žena, která se stejným letem vracela domů po prodlouženém víkendu na Mallorce.

Rozčilený cestující navíc své zavazadlo začal podle všeho "upravovat", aniž by mu kdokoliv z letecké společnosti řekl, že je příliš velké. "Nemyslím si, že by předtím došlo k nějaké konfrontaci mezi ním a zástupcem společnosti EasyJet. Stáli jsme ve frontě na nástup do letadla, když k tomu došlo. Předpokládám, že si muž nezaplatil velké příruční zavazadlo a sám zjistil, že se mu zavazadlo musí vejít pod sedadlo, aby nic neplatil," doplnila Standenová.

EasyJet se stejně jako další nízkonákladové letecké společnosti vyznačuje tím, že nabízí zákazníkům pouze základní služby za dostupnou cenu. Právě proto si cestující mohou na palubu vzít jen malé zavazadlo a za ostatní si musí připlatit, o čemž aerolinky dopředu informují na svém webu.

Video rozčileného muže sdílela Standenová na sociální síti TikTok, kde záběry získaly téměř půl milionu zhlédnutí. Zatímco někteří lidé s cestujícím sympatizovali, jiní byli šokováni, kam až někdo dokáže zajít, aby se vyhnul placení poplatku. "Vždycky se najde způsob, jak obejít systém. Líbí se mi to," uvedl jeden z komentujících. "Ale EasyJet doslova zveřejňuje velikost svých zavazadel na internetu. Lidé to stejně nečtou," oponoval jiný TikToker.