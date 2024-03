Máte lednici samý magnet z dovolené? To je dobře, lépe se vám vybaví vzpomínky

Magnety na lednici jsou vysoce užitečné suvenýry z dovolené, ať už jde o přidržení nákupních seznamů, nebo narychlo načmáraných vzkazů. Tyto drobnosti ale mohou sloužit i jako prostředek pro zpřístupnění šťastných - i méně šťastných - vzpomínek na minulé cesty.

O zajímavém jevu píše list The Guardian s odkazem na studii Liverpoolské univerzity. Jakkoli jsou suvenýry rozšířené, podle deníku se překvapivě málo výzkumů zabývalo tím, co se s nimi děje po skončení dovolené. Ještě méně se jich zaměřilo na magnetky na lednici, přestože s nimi lidé přichází do styku téměř každý den.

Aby lépe pochopili vztah lidí k magnetům z dovolené, provedli autoři studie hloubkové rozhovory - často přímo v kuchyni, na dohled od ledničky - s 19 Brity, kteří vlastnili alespoň 20 suvenýrů tohoto typu.

Magnety mohou pomoci uchovat vzpomínky a vyvolat emocionální reakce. Někteří účastníci tvrdili, že magnetky na ledničce jsou pro ně důležitější než fotografie, uvedl výzkum publikovaný v odborném časopise Annals of Tourism Research.

"Když jedete na nějaké místo, je jasné, že za den můžete pořídit 50 až 100 fotografií. Zatímco teď nemám tendenci nic fotit… nakonec si pořídím jen magnetku na ledničku," uvedl jeden z účastníků.

Zapomenout na nákup magnetu se ale může stát zdrojem úzkosti a stresu. Jedna žena uvedla, že kvůli tomu musela provést unáhlený nákup na letišti, což ji nepotěšilo. A když autor studie John Byrom nedávno prezentoval svá zjištění na semináři, jedna účastnice popsala, že si tento suvenýr pořídila online a nechala si ho poslat z místa dovolené, jakmile se vrátila domů.

"Bylo jasné, že když lidé vyprávěli o tom, co pro ně jejich magnetky znamenají, dokázali velmi snadno vyvolat tyto vzpomínky a reakce na velmi konkrétní události nebo lidi, včetně docela dojemných příkladů dovolených, které prožili s lidmi, kteří zemřeli, nebo s dětmi, které vyrostly a odstěhovaly se," řekl Byrom.

"Bylo také velmi zajímavé, jak lze magnetky na ledničku použít jako prostředek k zapomenutí na věci, které byly v životě špatné, a k zamyšlení nad tím, jak se zlepšily," uvedl Byrom.

Například jedna účastnice má na své ledničce magnetku z nejhorší dovolené svého života - výletu do Španělska, na který nechtěla jet - jako připomínku toho, jak hrozné věci se v tomto období jejího života děly.

Byrom uvedl, že ho výzkum přiměl k tomu, aby se více věnoval prohlížení svých vlastních magnetek na lednici. "Nemám jich moc, asi tak deset, které jsem si náhodně pořídil. Začal jsem ale přemýšlet o těch, které mám, jako je například magnet s vlajkami Karibiku. Ten mě vrací do doby, kdy jsem byl po narození druhého dítěte na sdílené rodičovské dovolené. Dívám se na něj a vzpomínám na pláž na Grenadinách, kde jsme byli, a podobné věci. Myslím, že přítomnost těchto věcí je vlastně docela významná," uzavřel.

Video: Zubařka zdolala jižní pól i Everest: Občas někoho zašiju. Je nutné vědět, kdy dolů (Chcete vědět víc? Klikněte na video)