Češka se zabydlela na jihu Portugalska. Jediné, co mi chybí, je topení v zimě, říká

„Do Fara jsem poprvé přijela na Erasmus a vybrala jsem si jej ze zcela povrchního důvodu – je tady krásná pláž,“ říká narovinu 36letá Kateřina Klugová. Jihoportugalská metropole jí učarovala natolik, že zde žije již dvanáctým rokem. Našla si zde práci turistické průvodkyně, seznámila se se svým manželem a porodila dceru. Na pohodovou atmosféru Algarve nedá dopustit.

Na uvítanou vás obejme, nešetří úsměvy a srší z ní energie. Během konverzace s místními Portugalci laik nepostřehne, že se jazyk naučila teprve před pár lety. Tmavovlasá rodačka z Prostějova do země poprvé přijela jako vysokoškolská studentka v roce 2009. Dnes Portugalskem provádí české turisty a zprostředkovává stáže pro české učitele. Kromě toho je spoluzakladatelkou České školy Faro, ve které také učí.

"Portugalci mají zlaté srdce, jsou velmi vstřícní. Když se ti cokoliv stane, místní ti pomůžou a dali by ti klidně i najíst, ačkoliv tě neznají," ilustruje povahu místních, která je dalším pozitivem regionu. S Čechy navíc mají společnou zálibu - rádi si ze sebe dělají legraci.

"Boa tarde!"

Za uplynulé roky si tu Kateřina našla řadu přátel. Ty potkává často i na neočekávaných místech, jako je Mys svatého Vincence, který leží 120 kilometrů západně od Fara. "Olá, boa tarde!" zdraví starší manželský pár na parkovišti.

Přestože se bez znalosti portugalštiny v turisticky atraktivním regionu první roky obešla, postupem času zjistila, že jazyková bariéra je překážkou pro hlubší poznání místních.

"Jakmile jsem se naučila portugalsky, a trvalo mi tři roky, než jsem byla schopna mít s místními smysluplnou konverzaci, přestali mě brát jenom jako turistku. Dřív jsem si říkala, kolik nemám známých a jak to všechno znám, jenže teprve když jsem konečně uměla jazyk, našla jsem si opravdové přátelé," vysvětluje.

"Člověk tady klidně může zůstat ve své anglicky mluvící bublině roky. Pětadvacet let tady třeba žijí Angličané a neumí portugalsky, protože mají jenom svou komunitu, kterou nikdy neopouštějí," dodává.

"Když Portugalci něco slíbí, skutečně to zařídí"

Člověk se vlastně nediví, že si vybrala právě město na břehu Atlantského oceánu. Faro je lemováno národním parkem Ria Formosa, pyšní se rozlehlými písečnými plážemi, čistým vzduchem a nízkými bílými domy s pestrobarevnou výzdobou. Průměrná roční teplota dosahuje 20 stupňů a i na začátku října se na Algarve dá opalovat a plavat v oceánu. Pohodová atmosféra, vynikající jídlo a nálada místních jsou zkrátka nakažlivé.

"Čas tady plyne jinak. Prodavačka v obchodě je schopna zakecat se s nakupujícím kvůli receptu na oběd nebo koláč. Ano, tvoří se sice dlouhá fronta, ale místní jsou s tím v pohodě, rozčiluje se jenom turista. Nikoho nenervuje, když někdo přijde pozdě," vysvětluje Kateřina tradiční portugalskou čtvrthodinku zpoždění. "Ale když Portugalci něco slíbí, skutečně to zařídí," dodává.

Největší příjmy místním plynou z turistického ruchu a Algarve je na cestovatele dobře připraveno. Má mezinárodní letiště, dobrou infrastrukturu a především mnoho míst k objevování. Za poznáním nejjižnější části Portugalska by Kateřina doporučila vyrazit brzy na jaře nebo na podzim.

Nejlépe se lze ubytovat přímo u místních lidí - o pronájem bytů či domů Portugalců je velký zájem. I proto, že návštěvníci díky nim poznají autentické bydlení na venkově nebo v centru města.

Autentická cesta po Algarve

Do Fara se dá cestovat během celého roku, zima je však deštivá a rodačka z Česka upozorňuje na to, že mnohé portugalské domy a byty nemají topení. "O Portugalsku jsem si před studiem zjistila snad všechno. Pak jsem se ale nastěhovala do velmi špatného bytu, kde v zimě nebylo topení. To byla asi moje nejhorší zima. Venku třeba bylo 10 stupňů a azuro, ale když jsem seděla uvnitř a psala bakalářku, měla jsem úplně zmrzlé, modré prsty. Od pusy mi šla pára a seděla jsem pod dekou. Topení tady neexistuje. Jasně, dnešní portugalské domy jsou postaveny lépe, ale topení pořád nemají," vzpomíná.

Kateřina je jedinou ryze českou turistickou průvodkyní na Algarve. Pracuje pro několik českých cestovek, včetně cestovatelské platformy Worldee. Ta nabízí všechny služby běžně poskytované cestovními kancelářemi, včetně itineráře a průvodce, ale zachovává přitom výhody individuálního cestování. V aplikaci si dnes lze vybrat některý z půl milionu itinerářů, ty portugalské má na starosti právě například Kateřina.

Autor fotografie: Archiv Worldee Jak funguje Worldee Cestovatelská platforma přivádí zájemce blíže autentickým zážitkům, propojuje je s komunitou zkušených cestovatelů se stejnou vášní a umožní jim objevovat svět očima místních.

Turista si vybere itinerář pro danou lokalitu, který se mu líbí. Následně si může od Worldee koupit balíček souvisejících služeb (letenka, ubytování, pronájem auta, služby místního průvodce). Cestovat pak může v doprovodu takzvaného travel buddyho, nebo po vlastní ose s podporou ze strany Worldee. Při samotné cestě jej provádí aplikace, která ukazuje nejen jednotlivá místa, vzdálenosti či časy odjezdů a příjezdů, ale také základní informace o atrakcích. Aplikace slouží také jako osobní cestovatelský deník, právě s touto myšlenkou jej Tomáš Zapletal zakládal.

Platforma nabízí i speciálně zaměřené cesty, jako jsou gastroutoulky nebo cesty po architektonických zajímavostech. Inspiraci našel Zapletal a jeho společník v cestovatelských skupinách na Facebooku, kde se seznamovali neznámí lidé, aby spolu vyrazili na dovolenou do stejné destinace.

"Itineráře tvoří lidi, kteří na daném místě žijí. Cílem je spojovat cestovatele a ukazovat lidem danou lokalitu očima místních. Když cestuješ s Worldee, danou zemi nebo místo poznáš autenticky. Na Worldee běžně nemáme ubytování v resortu s all inclusive, i když to zařídit umíme, ale spíše u místních lidí, abyste dané místo opravdu poznali jejich očima," vysvětluje zakladatel Tomáš Zapletal.

Před časem získalo Worldee ocenění CzechTourism v oblasti digitalizace turismu. "Cestuji individuálně, s cestovkou bych nejel, ale chybělo mi místo, kde bych si mohl ukládat itineráře cest a vracet se k nim. Taky mi chyběl nějaký průvodce v mobilu, abych si nemusel všechno vyhledávat zvlášť na Wikipedii," dodává.

Problémy v portugalském ráji

Kateřina Klugová má na starosti kromě poznávání Algarve také plán na poznávání Lisabonu a okolí. S platformou spolupracuje od letoška a mezi její nejčastější zákazníky patří aktivní turisté, kteří mají opravdový zájem poznávat zemi všemi smysly. Jako místní doporučí nejlepší restauraci ve městě, zařídí surfovou lekci s českou lektorkou nebo přidá historku o tom, jak si Václav Havel létal do Fara léčit svoje plíce a kde přesně bydlel. To všechno při procházce po dechberoucím pobřeží tvořeném vápencovými útesy.

Přestože se Portugalsko pro cizince jeví jako vysněná destinace pro život, Kateřina i další oslovené Češky, které v Algarve žijí, upozorňují na systémové potíže země. Nejvíce jsou patrné v oblasti zaměstnanosti, bydlení, zdravotní péče a školství.

"Ohromný problém s nezaměstnaností na jihu Portugalska je v zimě, tedy mimo turistickou sezonu. V létě naopak v některých odvětvích lidé chybí," říká Kateřina. Velkým problémem je také dostupnost nájemního bydlení, většina místních totiž svůj dům nebo byt raději pronajme britským turistům, kteří jsou ochotni zaplatit více než nájemce.

Problematická je i státní zdravotní péče. Chybí peníze i lékaři, kteří musejí pracovat přesčas. Stávky zdravotního personálu jsou tak velmi časté. Podle Kateřiny Klugové je lepší zaplatit si za péči soukromých lékařů i nemocnici.

"Jedna má známá - Češka čekala tři roky na alergologické testy pro malou dceru. Měli přitom podezření na celiakii a nesnášenlivost na laktózu, což negativně ovlivňovalo jejich každodenní život. Diagnózu jí nakonec stanovili až v Česku," popisuje. "Státní portugalské nemocnice jsou špatné. Ale v soukromých je to v pohodě, jsou pěkné, čisté a přijdete rychle na řadu," vysvětluje.

Podobně časté jako stávky zdravotníků jsou stávky učitelů. Také oni bojují s finančním podhodnocením a přesčasy. "Stávky jsou tady třeba i měsíc, od čehož se pak odvíjí i znalosti dětí," ilustruje Kateřina.

Přese všechny problémy, kterých si je Kateřina vědomá, chce ve Faru i nadále zůstat. "Ale s mým portugalským mužem jsme flexibilní a netvrdíme, že zůstaneme ve Faru navždycky. Dovedu si představit, že bych se vrátila do Česka. Cokoliv by se změnilo způsobem, který by se nám nezamlouval, pak jsme připraveni se přestěhovat na místo, kde nám bude dobře," říká. Zatím je jim však nejlépe právě na břehu Atlantského oceánu a návštěvník-pozorovatel se jim ani nediví.