Konec focení prostitutek. Amsterdam omezuje prohlídky ve čtvrti červených luceren

Amsterdam omezí od 1. dubna komentované prohlídky po slavné čtvrti De Wallen, která je centrem sexuální turistiky. Chce tak zajistit důstojnější prostředí pro sexuální pracovníky, kteří se stávají atrakcí. Pokuta za porušení nových pravidel může být v přepočtu až 190 tisíc korun. Město také zvažuje zákaz prodeje marihuany turistům.

Až 115 komentovaných prohlídek zamíří každý den do slavné čtvrti v Amsterdamu. Sexuální pracovníci ve výlohách jsou podle města neustále obtěžováni a fotografováni bez svolení.

Od prvního dubna však dojde ke změně a prohlídky čeká omezení - zmenší se počet lidí ve skupinách a také trasa, kudy půjdou. "Prohlídky mimo čtvrť červených luceren budou stálé možné, uvnitř ale budou muset průvodci i návštěvníci respektovat přísnější pravidla," uvedl náměstek primátorky Victor Everdhart v tiskovém prohlášení.

Nová pravidla jsou reakcí města na davy turistů, kteří do této čtvrti míří za zábavou. Radnice chce navíc zlepšit podmínky sexuálních pracovníků. "Je nevhodné zacházet s nimi jako s turistickou atrakcí," řekl Everhardt. Zákaz se netýká jen nejslavnější čtvrti červených luceren De Wallen, ale i všech ostatních, třeba Spuistraat nebo Ruysdaelkade.

Amsterdam zvažuje také zákaz prodejen marihuany v místních kavárnách, které jsou cílem velkého množství návštěvníků. Vedení města doufá, že tato dvě opatření by pomohla v boji s nadměrným turismem, který trápí nejen Amsterdam. Město navštíví okolo 17 milionů turistů ročně, a platí za neoficiální evropské hlavní město marihuany.

Podle výzkumu amsterdamského magistrátu by celá třetina turistů z celého světa zvažovala jinou dovolenou, pokud by tu nemohla koupit marihuanu. Jedenáct procent z oslovených lidí by pak nepřijelo vůbec. Primátorka Femke Halsemaová plánuje také zadat výzkum, jak snížit atraktivitu Amsterdamu pro marihuanový turismus i organizovaný zločin, píše deník The Washington Post.

"Bývalo tady skutečné sousedství. Teď nás turisti vytlačili. Je to jen místo, kde se turisti potkávají s dalšími turisty," řekl o centru Amsterdamu jeden ze starousedlíků.

Nová pravidla omezující komentované prohlídky budou využívat systému výstrah a postupného navyšování pokuty, přičemž třetí upozornění bude znamenat dočasné odstavení průvodcovského oprávnění, čtvrté pak úplný zákaz činnosti a pokutu v přepočtu až 190 tisíc korun.