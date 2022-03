Situace zvířat na Ukrajině je hrozná, vojáci postřílí i psy v útulcích, říká Burešová

Od vypuknutí války na Ukrajině se přes hranice dostaly tisíce domácích mazlíčků. Prchající lidé, kteří mají více zvířat, jsou ale v krizových oblastech bezmocní a mnohdy je musí nechat na pospas osudu. "Nejhorší je situace v útulcích, které mají na starost třeba pět set nebo i tisíc jedinců. Pokud se k nim dostane pomoc, získá naději jen hrstka," říká ředitelka české neziskovky Pet Heroes.

Obrázky domácích mazlíčků zabalených v dekách, schovaných v batozích nebo na zádech svých majitelů při cestě do bezpečí se staly jedním ze symbolů válečného konfliktu na Ukrajině. Většina sousedních zemí rozvolnila pravidla pro vstup uprchlíků se zvířaty, a tak lidé, kteří ze svých domovů vzali jen to nejnutnější, nemusí mít pro své čtyřnohé přátelé průkaz o očkování, čip ani pas. Majitelům se tak často uleví až na hranicích. Na těch slovenských v polních podmínkách funguje například iniciativa Zvierací ombudsman.

"Slovenští záchranáři dávají uprchlíkům přepravky, které jim nanosili dárci a poskytly firmy, nebo které sami zakoupili, aby mohla zvířata bezpečně cestovat dál. A nejen přepravky, ale také kapsičky, malé konzervy nebo pytlíky granulí, to, co mohou lidé jednoduše pobrat," vysvětluje Nikol Burešová, která situaci na Ukrajině sleduje z pohledu ochránkyně zvířat a jako ředitelka neziskové organizace Pet Heroes je z Česka připravená materiálně pomoci a zabezpečit příchozí zvířata.

Spoluzakladatelku společnosti v Česku teď trápí hlavně ty oblasti Ukrajiny, odkud se už nedokážou evakuovat ani lidé samotní, protože jim v tom brání ruská invaze. "Někteří lidé se na Ukrajině rozhodli zůstat, protože svá zvířata milují a nevědí, jak je vzít s sebou, nemají možnost evakuace společně. Navíc najít ubytování pro člověka s dvaceti psy je skoro nemožné. Někteří se snaží poslat zvířata přes hranice, aby našli lepší domov třeba i v Česku," říká.

"Někdy jen čtu zprávy a cítím se bezmocně"

S přepravou zvířat a materiální pomocí v zasažených oblastech teď pomáhají také evropské neziskové organizace například z Polska, Slovenska, Rakouska, Německa nebo Itálie. Do tuzemska se zatím díky vzájemné pomoci dobrovolníků ze sousedních zemí podařilo dostat přes šedesát koček a na cestě jsou také psi. Jelikož se na Ukrajině vyskytuje vzteklina, každé příchozí zvíře podléhá vyšetření a přísné desetidenní karanténě, jak udává Státní veterinární správa.

"Aktuálně máme v péči deset koček, které jsme převezli od paní Julie, protože na Ukrajině docházejí zásoby. Na některých místech se dá ještě zakoupit krmivo, ale třeba podestýlka už v jejím městě prakticky došla. Lidé, kteří prchali do Evropy, u ní začali nechávat další zvířata a jí docházelo místo," vysvětluje Nikol Burešová s tím, že organizaci Pet Heroes denně píšou lidé z Charkova, Kyjeva a dalších měst, jestli jim dokáže pomoct a odvézt je a jejich mazlíčky do bezpečí. "My to nedokážeme. Nedokážeme se probojovat skrz ruské vojáky a zachránit je. Někdy jen čtu zprávy a cítím se bezmocně," dodává.

Samotnou kapitolou jsou na Ukrajině zvířata opuštěná na ulicích a ta, o které se starají tamní útulky. Pečovatelé v místě konfliktu jsou každý den zavaleni prací a starostmi, jestli sami válku vůbec přežijí. "Na sociálních sítích vidím opuštěné přepravky se zvířaty nebo uvázané psy. Mnoho zvířat bylo vypuštěno a některá jsou stále zavřená v bytech. Útulkům na Ukrajině se ozývají lidé s žádostí, jestli jim dobrovolníci mohou dojít nakrmit zvířata, která nechali v bytech a domech, jenže pro ně je to nemožný úkol. V Kyjevě jsou lidé, kteří vybourávají díry do zdí, aby nakrmili zvířata, nebo je vypouštějí, aby jim dali alespoň nějakou šanci," popisuje česká ochránkyně zvířat.

Neziskové organizace, které pomáhají zvířatům z Ukrajiny Foto: Pet Heroes V České republice koordinuje pomoc zvířatům uprchlíků organizace Home4pets. Poskytuje jak poradenství, tak materiální pomoc, veterinární péči nebo dočasné umístění v útulku: www.home4pets.cz Sbírka pro kočky z Ukrajiny v ČR: www.darujme.cz/projekt/1206032 Sbírka pro zvířata z Ukrajiny v tuzemsku a na Ukrajině od Psího života: www.darujme.cz/projekt/1205954 Podpora útulku Friend v Dněpru od Nadačního fondu Psí naděje: www.pesweb.cz/cz/podpora-utulku-friend Pomoc útulku Gostomel a dalším od Běhejme a pomáhejme útulkům: www.darujme.cz/projekt/1205978 Pomoc pro organizaci UAnimals od Svobody zvířat: www.darujme.cz/projekt/1205979

Podle Burešové nebyly podmínky na Ukrajině pro zvířata přívětivé ani před válkou. K psům nebo kočkám na ulicích se v chudších oblastech a mimo velká města někteří lidé nechovali hezky. "Jsou tam skupiny, které se vyloženě baví tím, kolik zvířat zabijí, otráví nebo jim jinak ublíží. Některé útulky se musely skrývat, aby zvířata zůstala v bezpečí. Na ulici žijí tisíce psů, kteří jedí odpadky a umírají u silnic. Teď je to úplná katastrofa," líčí.

Útulky se starají o stovky zvířat, evakuovat všechny není možné

Neziskové organizace či zachránci zvířat v odříznuté části Ukrajiny volají o pomoc evropských dobrovolníků, ale v současné situaci se záchranáři dostanou jen do oblastí, jež nejsou obklopeny ruskými vojáky. Vlivem konfliktu dochází útulkům kapacita, i za běžné situace se mnohdy starají o pět set až tisíc zvířat. "Když už se podaří se k nějakému útulku dostat a pomoct mu, musí se z těch pěti set psů nebo koček vybrat ty, které dostanou naději, a ostatní tam nechat, protože je dobrovolníci všechny nepoberou. A to je totální zoufalství," vysvětluje Češka.

Sama teď bedlivě sleduje situaci u ukrajinského města Dněpr, kde sídlí útulek Shelter Friend. Ten pod vedením dobrovolnice Mariny v Evropě dlouhodobě zajišťuje bezpečí psům a kočkám, jež na Ukrajině nikdo nechce. Díky organizaci Pet Heroes se některé z nich v minulosti podařilo dostat i do České republiky. "K Marině se teď za žádných okolností nedá dostat a ona se nemůže dostat k nám. Cítíme se bezmocní, protože víme, že je v nebezpečí a zároveň riskuje život pro zvířata, která ji potřebují. Je to hrdinka, stejně jako mnoho dalších lidí, kteří zůstávají, aby se postarali o zvířata," popisuje situaci Burešová.

Okolnosti na Ukrajině jsou mnohdy nepřehledné, ale podle informací, jež ředitelka Pet Heroes má, už se některé útulky staly terčem palby. Zasažen byl například útulek u letiště v Hostomelu severozápadně od hlavního města Kyjeva. Tři dobrovolníci včetně šestadvacetileté Anastasie Jalanskajové byli zastřeleni při zásobování útulku ve městě Buča, osmnáct kilometrů od Kyjeva. "Když se dostanou vojáci do útulku, neštítí se tam zvířata postřílet. Říkám si, proč? Komu co dá zaměřit svoje zbraně na útulek pro zvířata? Každý den sleduji mapu postupů ruské armády a vidím, jak se blíží k "naší" Marině. Ona se nám sice každý den hlásí, ale bojím se, že jednou ta zpráva už nepřijde a bude jen věčné ticho," říká.

Většina útulků teď potřebuje zásobovat jídlem, pelechy, vodítky nebo obojky. Na Facebooku proto vznikla stránka Pomoc zvířatům UA, kde materiální pomoc zajišťují neziskové organizace i akční dobrovolníci a dobrovolnice. Útulku Shelter Friend v Dněpru se v uplynulých dnech díky lidem podařilo poslat na hranice 24 psů, další stovky ale v zemi zůstávají. "Marině chybí lékařská pomoc, zvířata musí teď ošetřovat sama. Krmení se dá ještě sehnat, otázka je, jak dlouho to tak bude a kdy přijde vojsko i k ní. Moc ráda bych jí v Dněpru pomohla, ale nedokážeme ujet 1800 kilometrů do středu Ukrajiny. Zdá se, že jediné, co jí teď může reálně pomoct, je konec války," dodává Nikol Burešová, jejíž organizace je teď s útulkem denně v kontaktu přes sociální sítě.

