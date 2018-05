Bouře se vrací a řeč není o počasí. Stormy Daniels známá díky Trumpovi bude v striptýzovém klubu

před 1 hodinou

New York - Pornohvězda Stormy Daniels, kterou proslavila údajná aférka s miliardářem Donaldem Trumpem, nynějším prezidentem USA, se tento víkend vrací do striptýzového klubu na Long Islandu. Uvedla to agentura AP. "Bouře se vrací - a řeč není o počasí," dělá klub reklamu představení s odkazem na pseudonym Stormy, což by se dalo volně přeložit jako Bouřlivá.

Stormy, občanským jménem Stephanie Cliffordová, se do centra pozornosti dostala tvrzením, že měla v roce 2006 poměr s Trumpem. Tedy rok po miliardářově svatbě s jeho nynější manželkou Melanií. Trump poměr s pornoherečkou popírá, nicméně jeho osobní právník Michael Cohen této ženě vyplatil 130 tisíc dolarů (2,7 milionu Kč) za to, aby před prezidentskými volbami v roce 2016 mlčela.

Zaměstnanci klubu Gossip ve vsi Melville uvedli, že Stormy má v pátek dvě představení a další dvě v sobotu. Žena, jejíž tvář se denně objevuje na televizních obrazovkách, dorazila v terénním voze a v doprovodu tělesných strážců, ale v civilu: měla na sobě černé džíny, šedé triko, tenisky a kabelku Louis Vuitton.

Vstupné do klubu činí pro muže 20 dolarů (426 Kč). Ženy mají vstup zdarma, dodala AP.