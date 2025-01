"Byla to nádherná duše." Ricky Gervais přišel o psí parťačku ze seriálu After Life

Fenka německého ovčáka Antilly, která si s Rickym Gervaisem zahrála v komediálním seriálu After Life, uhynula ve věku 13 let. Ačkoliv hrála také ve filmu Toma Cruise Na hraně zítřka a objevila se i po boku George Clooneyho ve snímku Půlnoční nebe, fanoušky po celém světě si získala především díky roli v Gervaisově komedii. V ní doprovází cynického novináře Tonnyho, jemuž tragicky zemřela manželka.

"Nevěřím v existenci nějakých duší a podobně. Pokud ale něco takového skutečně existuje, mají to v sobě psi," přemítá v seriálu After Life postava Tonnyho v podání Rickyho Gervaise. Tonny se snaží vyrovnat se smrtí své manželky Lisy, což se mu někdy daří méně, jindy více. Jelikož ale Lisa nenechala nic náhodě, zanechá Tonnymu sérii videí, která ještě před smrtí natočí, aby svého značně specifického manžela provedla životem takříkajíc "po ní".

"Nezapomeň nakrmit psa. Bude to to první, co uděláš, když ráno vstaneš a až se odpoledne vrátíš z práce, dobře?" upozorňuje ho v jednom z videí. Seriál tak něžně a zároveň velmi autenticky demonstruje realitu, s níž se mohou lidé při ztrátě milované osoby potýkat. Realitu, kdy se běžné úkony jako nákup psího žrádla mohou pro pozůstalé stát naprosto nesplnitelnými. Nakonec je to právě fenka Brandy (jak se Antilly v seriálu jmenovala), která paralyzovaného Tonnyho dostane z postele a donutí jej žít dál.