Domy na baterky a dešťovou vodu: Jak si soběstačné bydlení v budoucnosti představují studenti?

před 22 minutami

Dům, který dokáže energii nejenom šetřit, ale i vyrábět, a zároveň minimalizuje spotřebu pitné vody a maximálně využívá tu dešťovou. Přesně s takovým zadáním pracují studenti v rámci soutěže Český ostrovní dům, která letos už podruhé přinesla propracované projekty soběstačných domů. Vítězný projekt trojice studentů z pražské ČVUT zaujal odbornou porotu svou podobou, ale i chytře vymyšleným systémem fotovoltaických panelů v kombinaci s domácím bateriovým úložištěm. V galerii si můžete prohlédnout pět vybraných projektů.

"Žádný ze soutěžních projektů nelze brát jako hotovou věc, jedná se vždy o soubor nápadů a možných řešení, což by se pro realizaci muselo výrazně dopracovat. Pro nás je důležité to, co se studenti cestou naučí a co se veřejnost dozví. I proto jsou veškeré projekty v plné podobě ke stažení na webových stránkách soutěže," uvádí odborná vedoucí Českého ostrovního domu architektka Jana Hořická.

Vítězný projekt Kristýny Ulrychové, Josefa Konečného a Matouše Juráně, studentů Fakulty stavební ČVUT v Praze porota vybrala z celkové dvacítky detailně propracovaných konceptů.

Projekt Český ostrovní dům vznikl v únoru roku 2016 s cílem urychlovat nástup šetrnějších technologií do běžné české zástavby. Jeho hlavní aktivitou je právě stejnojmenná každoroční studentská architektonická soutěž zaměřená na témata zdrojové soběstačnosti budov.

"Elektřina se stále ve velkém vyrábí z uhlí, zažíváme nevídaná období sucha, k tomu všemu skokově roste globální populace. Je proto rozumné a racionální pátrat po lepších možnostech provozu našich budov. Tomuto procesu se snažíme napomáhat tím, že propojujeme mladou generaci architektů a stavařů s inovátory z praxe," dodává autor projektu Český ostrovní dům Pavel Podruh.