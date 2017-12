Lampička, která nepotřebuje zásuvku, ale rostlinu. Zelená technologie by mohla rozsvítit celá města

před 33 minutami

Lampička Living Light neboli živé světlo nepotřebuje elektrickou energii. Led diody uvnitř skleněné baňky se rozsvítí díky rostlinám. Projekt má podle nizozemské designérky velký potenciál. V budoucnu by totiž mohla technologie známá jako mikrobiální energie rozsvítit celá města.

Nizozemská designérka Ermi van Oersová navrhla lampu, která se rozsvítí i bez elektrické energie. Living Light, jak se světlo jmenuje, využívá takzvanou mikrobiální energii. Tu rostlina produkuje během fotosyntézy.

Lampa, na kterou upozornil server Dezeen, byla prezentována na nizozemském týdnu designu. Projekt má navíc podle designérky mnohem větší potenciál. Stejná technologie by podle ní mohla být v budoucnu využita například i pro osvětlení měst.

"Jednotlivé ulice by mohly být připojeny ke stromům. Elektrárnami by se tak staly lesy. Rýžová pole v Indonésii by kromě jídla mohla produkovat pro tamní obyvatelstvo i elektřinu," uvedla designérka s tím, že v současnosti se jedná o možnosti osvítit touto technologií první veřejný park v Rotterdamu.

Prvních 50 svítidel určených pro nizozemský trh by mělo být dokončeno na začátku roku 2018. "Doufáme, že do konce roku 2019 budeme schopni vyvážet i do dalších zemí," uvedla designérka pro Aktuálně.cz.

Podle ní existuje mnoho příležitostí ke změně přístupu. "Doufám, že se dostaneme do fáze, v níž se rostliny stanou naprosto samozřejmou součástí našeho energetického systému," podotýká.

Příroda pak podle ní bude mít vyšší ekonomickou hodnotu, lidé začnou vytvářet více zelených míst, čímž se podaří snížit i emise skleníkových plynů.

Designérka ale připouští, že lampa Living Light je v současnosti schopná vyrobit pouze velmi malé množství energie. Nezajistí tedy plnohodnotné osvětlení celé místnosti, sloužit může zatím pouze jako čtecí lampička. Na zlepšení ale designérka spolu se svým týmem pracuje.