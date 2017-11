Vytiskněte si svoje město, lákají nizozemští designéři. Z plastového odpadu vyrábí městský mobiliář

před 28 minutami

Print Your City! | Foto: Print Your City!

Nizozemští designéři ve spolupráci se společností zabývající se 3D tiskem přetváří plastový odpad na městský mobiliář. Jako první byla vytištěna lavička, která připomíná houpací křeslo. Na výrobu jedné je potřeba asi 23 kilogramů plastu. Přesně tolik odpadu vyprodukuje jeden obyvatel Amsterdamu za rok.

Rotterdamské designové studio The New Raw upozorňuje na velké množství plastového odpadu. V rámci iniciativy Print Your City! (Vytiskni si svoje město) upozorňují na to, že místo toho, aby odpad skončil na skládce, ho lze efektivně využít pro zkrášlení veřejného prostoru.

Nashromážděné odpadky pomocí 3D tisku přetváří do prvků městského mobiliáře. Jako první vznikla lavička s názvem XXX, která bude umístěna v Amsterdamu. Sednou si na ni až čtyři lidé a připomíná houpací křeslo.

Podle nedávných studií, na které upozornil server Inhabitat, jeden obyvatel Amsterdamu vyprodukuje v průměru 23 kilogramů plastového odpadu za rok. To podle propočtů studia The New Raw stačí právě na výrobu jedné lavičky.

Prototyp lavičky XXX vznikl ve spolupráci se společností Aectual, zabývající se 3D tiskem. Projekt Print Your City! je součástí programu AMS Institute Circular City.