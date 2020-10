V parku se stoletými stromy stojí pražský zámek Veleslavín. Pochází z 18. století a jeho autorem je pravděpodobně Ignác Dientzenhofer. Za Rakouska-Uherska stavbu získali lékaři Kosák a Fischer, kteří v ní založili sanatorium pro léčbu duševních chorob. Léčily se v něm i vážené osobnosti, o to smutnější je, že dnes zámek nemá využití. Místní by ale věděli, co s ním. Jen ho získat od státu.

Ve spolku Hradní potok, který se snaží zámek dlouhodobě získat do pronájmu, jsou aktivní obyvatelé Prahy 6. Před dvěma lety zamezili Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v prodeji celého areálu ve veřejné dražbě. Od té doby se snaží spolupracovat s městskými a státními orgány i vnučkou zakladatele sanatoria na postupném oživení areálu. Podívejte se nejen na historii zámku, ale i představu místních ohledně jeho budoucího využití.