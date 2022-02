Hravý železobeton. Národní technická knihovna zaujme skleněným pláštěm i kresbami

Dovoz ojetých aut do Česka v lednu meziročně vzrostl o 30 procent na 13 403 osobních vozů. Jejich průměrné stáří se snížilo z 11 let na 10,6 roku. Podíl ojetin starších deseti let se meziročně snížil o 4,3 procentního bodu na 52,2 procenta. Ukazují to údaje Svazu dovozců automobilů.

Nejvíce dováženou značkou zůstává domácí Škoda Auto s 2890 importovanými vozy, následuje Volkswagen s 2816 vozy a Ford s dovozem 951 aut.