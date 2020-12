Čínské velkoměsto Šen-čen bude mít další stavbu od jedné z nejvlivnějších žen světa, Zahy Hadid. Přestože architektka v roce 2016 nečekaně zemřela, její filozofie žije dál díky stejnojmennému studiu, které vede spoluzakladatel Patrik Schumacher. Nová organická stavba pro muzeum vědy a techniky vypadá jako zvrásněná hmota s mnoha balkony a bude perlou nové čtvrti zvané Guangming Science City.

Studio Zaha Hadid Architects si slibuje, že muzeum dokončí do roku 2023, tedy ve stejné době, kdy by v Praze měla být už v pokročilém stadiu výstavba první fáze nové "Masaryčky". Projekt pro Česko, který Zaha Hadid dokončila před svou smrtí, se od roku 2016 změnil, z pera světoznámé ženy ale vzejde alespoň část nové čtvrti. Obě díla, která studio navrhlo v odstupu čtyř let, si můžete porovnat v naší galerii.