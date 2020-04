V Praze je 940 zanedbaných hektarů. Podívejte se, jak se do deseti let promění

Kvůli pandemii letos nebude veletrh v Cannes, kam se každoročně sjíždí architekti, investoři a developerské firmy z celkem 26 zemí světa. Prahu měl reprezentovat náměstek primátora Petr Hlaváček s cílem představit plán na budoucí rozvoj hlavního města. Do deseti let by se mělo proměnit několik brownfieldů poblíž centra, pak přijdou na řadu další. Připomeňte si, jak budou vypadat nové čtvrtě.

Praha je jako metropole specifická tím, že v ní navzdory ekonomickému a populačnímu růstu zůstávají nevyužité pozemky bývalých průmyslových areálů. Jen v blízkosti centra zabírá jedenáct takových oblastí (brownfieldů) plochu o velikosti 940 hektarů. Pro rozvoj hlavního města jde podle náměstka primátora Petra Hlaváčka o klíčová území, která jsou tématem všech dokumentů územního plánování. Očekává se, že v těchto 11 oblastech bude v budoucnu bydlet až 154 000 lidí a vznikne na nich téměř čtvrt milionu pracovních míst. Někde budou nové parky, jinde budovy a veřejná prostranství. Přestože Praha daná území většinou nevlastní, koriguje jejich podobu územním plánem a snaží se najít dohodu mezi developery a dalšími relevantními hráči, jako jsou městské části.