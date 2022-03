Společnosti DHL a Kühne+Nagel, největší evropské logistické firmy, pozastavily kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu expedici zásilek do Ruska. Informovala o tom dnes agentura Bloomberg. Dopravu do Ruska zastavili i hlavní přepravci kontejnerů.

"Naše služby Rusku a Bělorusku byly pozastaveny, až do odvolání nepřijímáme ani zásilky do těchto zemí," uvedla dnes DHL ve sdělení na svém webu. Logistická firma spadá pod německou poštu Deutsche Post. Do Ruska pomáhala dodávat vakcínu proti koronaviru a další materiál pro boj s pandemií covidu-19.

Podle mluvčího německého svazu pro dopravu a logistiku DSLV jsou dodávky z Evropy do Ruska stále možné po silnici, ale provádí je čím dál méně menších společností. Větší firmy, které působí ve Spojených státech, už tam nejsou ochotny zboží přepravovat, protože se obávají o svou pověst, dodal zástupce DSLV. Na mysli měl patrně americké firmy United Parcel Service (UPS) a FedEx, uvádí Bloomberg.

Invazi na Ukrajinu odsoudila většina zemí, které na Rusko za jeho agresi uvalily sankce. Spotřebitelé v zemi, která má zhruba 145 milionů obyvatel, tak ztrácejí přístup k některým z nejznámějších světových značek. V Rusku své výrobky přestaly prodávat mimo jiné Apple, Nike či automobilka BMW.

Dopravu do Ruska a z něj už zastavil dánský námořní dopravce A.P Moller-Maersk a přidala se k němu i konkurenční společnost MSC, největší svého druhu na světě. Před nimi obdobný krok učinili i německý námořní dopravce Hapag-Lloyd či asijský Ocean Network Express.