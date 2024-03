Kdo se bojí, může do útulny. V Česku jich přibyde 150, dá se v nich zadarmo vyspat

Turisté, kteří rádi zabloudí i do odlehlejších koutů Česka, budou mít v divočině nová útočiště. České lesy a firma Via Czechia pro ně v následujících letech vybudují 150 nových míst, kde se bude dát schovat před deštěm nebo složit hlavu na noc. Útulny se sedlovou střechou navrhlo studio Landa Ruhmkorf Landscape Architekti. Prvních 20 by mělo stát už letos.

Budky budou stát na turistických trasách průvodce Via Czechia a současně na pozemcích Lesy České republiky. "Místa budou od sebe vzdálená přibližně 25 až 30 kilometrů, což je trasa, kterou jde ujít za den. Lokality jsme vytipovali s ohledem na potřeby poutníků, a jsou tedy tam, kde v blízkosti nejsou žádné penziony nebo horské chaty," říká zakladatel turistického webu Via Czechia Jan Hocek. Dřevostavba, která svým tvarem připomíná ptačí budku, nabídne spaní ve čtyřech a půl metrech. V přízemí s dvěma krytými stěnami je pak posezení a místo pro přípravu jídla. "Mohou se zde setkat turisté z jiných skupin a setrvat různě dlouhý čas. Pokud je už horní část útulny obsazená, je možné zde i nouzově přespat, vejdou se tam čtyři lidé. Patro kryjí stěny ze všech stran a leze se do něj po žebříku," vysvětluje Hocek. Podívejte se, kde všude útulny budou.