Na kůži tu klečel i Havel. Vila cestovatele Zikmunda se po jeho smrti vůbec nezměnila

V Hradci Králové od víkendu více než 30 lidí se zdravotními obtížemi vyhledalo pomoc zdravotníků. Shodně uváděli jako zdroj problémů konzumaci jídla v jedné restauraci v centru města. U zhruba poloviny lidí byla prokázána salmonela. Většina lidí ošetřených ve Fakultní nemocnici Hradec Králové byla propuštěna do domácího léčení, vyplynulo z informací Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje a nemocnice. Na případ upozornila Česká televize.

Zástupci restaurace se na facebooku zákazníkům omluvili. Jde o restauraci, která nabízí asijskou kuchyni. Nyní je zavřená. Případem se od neděle zabývá hradecká hygienická stanice.

"Hledám příčinu a co jsem se dozvěděla od lidí, tak se to stalo všem, kdo měl jídlo s arašídovou omáčkou. Velmi mě to mrzí, je to neakceptovatelné. Teď v této situaci nemůžu udělat nic jiného než restauraci zavřít a veřejně se Všem omluvit," uvedli zástupci podniku na webu.