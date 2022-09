Britská televize cenzurovala vtip o zesnulé královně, autor si na něm trvá

Britský komik John Oliver zavtipkoval ve svém pořadu Last Week Tonight na účet zesnulé britské královny Alžběty II. Byl překvapený, když se dozvěděl, že tamní Sky TV jeho poznámku vystřihla.

Oliverova talk show Last Week Tonight se vysílá každou neděli ve Spojených státech a následně v pondělí ve Velké Británii. Komik se však dozvěděl, že jeho žert na účet královny z britského vysílání zmizel, informoval web Lad Bible. "Britové stále truchlí nad šokujícím úmrtím 96leté ženy, která zemřela přirozenou smrtí," řekl ve svém pořadu.

Britové ale místo Oliverovy poznámky viděli jen logo pořadu. Talk show znovu začala až ve chvíli, kdy si komik dělal legraci z velkých firem, které se rozhodly úmrtí královny ignorovat. "Přitom to, co jsem řekl, nebyl ani vtip. Z vědeckého pohledu je to fakt," bránil se Oliver v talk show Late Night Setha Meyerse.

Zfetovaná lepidlem

Vystřižení jeho žertu považuje za absurdní. "Protože celý týden posloucháme, jak měla královna úžasný smysl pro humor. Neustále. Byla tak vtipná. Ostrá jako břitva," utahoval si dál ze zesnulé panovnice. Dodal, že kdykoliv zemře někdo z královské rodiny, hledá útočiště ve Spojených státech, kde lidé jeho vtipy lépe přijímají.

Kromě královny se Oliver opřel také do nové britské premiérky, kterou Alžběta II. jmenovala těsně před svou smrtí. "Královnina smrt bohužel není jedinou traumatickou událostí, s níž se musí Británie vyrovnat. V úterý se totiž stala premiérkou Liz Trussová, což je jednoduše Margaret Thatcherová, kdyby byla zfetovaná lepidlem," řekl.

Komik si dělal legraci z Alžběty II. už v minulosti. "Když se královna objevuje na předních stranách novin, je to obvykle proto, že zestárla. Její největší síla spočívá v tom, že zažívá plynutí času," řekl Oliver.

Ze slavných Britů nemá královskou rodinu v lásce ani zpěvák kapely The Cure Robert Smith. Ten se opakovaně nechal slyšet, že monarchistické uspořádání nenávidí celý život, protože je podle něj protidemokratické. Odkazoval se na další významné Brity, kteří od královské rodiny odmítli přijmout povýšení do šlechtického stavu, jako byl David Bowie nebo Stephen Hawking.