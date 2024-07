Umělec v Britském muzeu ukradl vzácnou minci a pak jí hodil do kasičky na příspěvky

Brazilský konceptuální umělec Ile Sartuzi vyměnil originál historické mince vystavené v londýnském Britském muzeu za padělek. Cennou minci pak vhodil do kasičky na příspěvky u východu z muzea. Chtěl tak upozornit na to, že ve sbírkách západních muzeí je mnoho předmětů získaných během imperiálního dobývání světa.

Sartuzi uvedl, že ho to napadlo ve chvíli, kdy viděl dobrovolníka, který návštěvníkům dovolil sáhnout si na originály mincí. Požádal, zda by si mohl sáhnout na stříbrnou minci z doby anglické občanské války, pak odvedl pozornost a mince vyměnil. Vybral si právě tento exponát, protože "je to jedna z mála britských věcí v Britském muzeu," uvedl Sartuzi.

Umělec celý postup i záměr popsal ve videu, které odevzdal jako svou závěrečnou magisterskou práci na vysoké škole v Londýně. Svou červnovou akci prý předem konzultoval s právníkem specializovaným na umění.

"Je to zklamání a neoriginální způsob, jak zneužít službu poskytovanou dobrovolníky, kteří se snaží návštěvníkům dopřát možnost sáhnout si na skutečné předměty a přiblížit se historii," uvedl mluvčí Britského muzea. O incidentu hodlá muzeum informovat policii.

Instituce jako Britské muzeum a pařížský Louvre se podle umělce považují za "držitele pokladů lidstva". "Problém je, že tyto instituce jsou základem imperialistických kultur, které spoustu těchto předmětů uloupily z globálního Jihu," uvedl Sartuzi, který už svá díla vystavoval v Brazílii, Portugalsku i Británii.

Britské muzeum čelí kritice kvůli způsobu, jakým získalo některé artefakty. Řecko žádá vrácení antických soch z chrámu na aténské Akropoli. Už před dvěma lety Londýnské muzeum slíbilo vrátit Nigérii 72 předmětů ukradených na konci 19. století z někdejšího Beninského království.