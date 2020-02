Brazílie radí teenagerům, aby neměli sex. Chce snížit počet těhotných dospívajících

Brazilská vláda odstartovala kampaň, která má teenagery přimět, aby odložili začátek svého sexuálního života. Země se totiž ze všech latinskoamerických států potýká s nejvyšším procentem těhotných dospívajících dívek. Kritici však tvrdí, že užitečnější by byla lepší sexuální výchova než ponoukání k abstinenci.

Kampaň brazilského ministerstva zdravotnictví a ministerstva pro lidská práva, práva žen a rodiny nese název Nejprve dospívání, pak těhotenství. S hashtagem #tudonoseutempo (všechno má svůj čas) se snaží mladé Brazilce přimět, aby se "zastavili, zamysleli se, užívali si dospívání - a neotěhotněli".

Ministryně pro lidská práva tvrdí, že rozhodnutí nepřišlo zničehonic. "Je za tím rok debat, musíme snížit čísla. Máme odvahu mluvit o tom, že je třeba odložit začátek sexuálního života," říká Damares Alvesová.

Ministryně Alvesová je zároveň také evangelickou duchovní, což je jeden z faktorů, které dráždí kritiky hnutí. Kampaň podle nich rozostřuje linii mezi státem a náboženstvím a může vést k zásadním rozhodnutím adolescentů, kteří jsou a nadále budou špatně informovaní. "Kázání o abstinenci a selhávání v poskytování adekvátních informací o reprodukci a pohlavním zdraví neodradí teenagery od sexu," stojí v prohlášení Feministické sítě gynekologů a porodníků.

Ruku v ruce s evangelíky

Ačkoliv ministerstvo nepropaguje sexuální abstinenci přímo, kampaň Damares Alvesové vznikla ve spolupráci s evangelickou organizací sexuálních abstinentů Eu Escolhi Esperar (Rozhodl/a jsem se počkat). Skupinu založil protestanský kněz Nelson mladší. V Brazílii, kde se pouhých osm procent lidí klasifikuje jako nevěřících, počet evangelíků v posledních letech roste. "Proč bychom lidem neřekli, že mají počkat? Je to přece logické, ne náboženské či ideologické. V Brazílii musíme překonat předsudek, že všechno, co má původ v náboženství, je špatné," myslí si duchovní.

Podle Danie Sampaiové, která pracuje s těhotnými dospívajícími dívkami v jedněch z nejchudších částí Sao Paula, je nutná lepší informovanost. Jednou z jejích klientek je dvacetiletá Vitoria Maria de Oliveirová. Ta řekla redaktorce BBC, že začala být sexuálně aktivní v 15 letech, o sexu toho ale moc nevěděla do 16 nebo 17 let, protože její rodina se tomuto tématu vyhýbá. Když otěhotněla, byla prý v šoku. Odsuzuje ale jak potrat, tak prezervativy, které jsou podle ní "obludné". Tvrdí, že některé dívky je používají, ale jiné se dokonce bojí, že by tím urazily svého partnera a došlo by k hádce.

"Musíme s ženami více mluvit, abychom prolomili tabu a pověry, které na ně přenášejí jejich matky a babičky," tvrdí aktivistka Danie Sampaiová. Problémem je podle ní i brazilské patriarchální ovzduší a přehnaná objektivizace a sexualizace žen. "Abstinence není cesta. Dostatek informací, pochopení pro své tělo a umění odmítnout ano," věří.

"Víra a náboženství se zde mísí s vědeckými fakty," řekla pro BBC prezidentka Asociace gynekologů a porodníků. "Přetrvává zde mýtus, že pokud zavedeme sexuální výchovu, zvýší se zájem o pohlavní styk. My ale musíme využít všech příležitostí a prostředků promlouvat k adolescentům o životních volbách, antikoncepčních metodách a správné době, kdy se stát matkou."

Sex do školy nepatří

Brazilský prezident Jair Bolsonaro prohlásil už v roce 2018, že si přeje, aby "na školách bylo zakázáno mluvit o potratech, těhotných teenagerech, AIDS a dalších záležitostech souvisejících se sexem". Dokonce pohrozil učitelkám, že by mohly být ve třídách filmovány, aby rodiče věděli, o čem hovoří, uvedl americký deník Al Día, orientovaný na Latinskou Ameriku.

V roce 2017 došlo v Brazílii ke zpřísnění už tak striktního zákona ohledně interrupcí, jehož novelu prosadili zejména křesťanští poslanci, hlásící se k evangelikálnímu hnutí. Dříve byly povoleny potraty v případě znásilnění či ohrožení života matky, novela však měla omezit přerušení těhotenství i v těchto případech. Pokud žena podstoupí potrat ilegálně, hrozí jí až tříleté odnětí svobody.

Podle Světové zdravotnické organizace porodí v rozvojových zemích každoročně asi 12 milionů dívek mezi 15 a 19 lety.

