Guru z Brazílie léčil tisíce lidí, i cizince. Ženy pohlavně zneužíval, ukazuje snímek

Až v 78 letech skončil léčitel João Teixeira de Faria ve vězení v Brazílii za činy, které na obětech páchal většinu svého života. Dvanáct žen ho obvinilo ze sexuálního obtěžování, dalších 300 se přihlásilo po medializaci procesu. Postupný pád i kult mocného guru s přezdívkou Boží Jan popisuje dokument na Netflixu. Odpovídá na otázku, proč největší podvodník v zemi žil tak dlouho bez úhony.

Dokumentární seriál Boží Jan: Zločiny duchovního léčitele odhaluje de Fariovu cestu ke slávě. Skrz bohaté výpovědi spolupracovníků se vrací do doby, kdy si ještě jako neznámý léčitel v malém brazilském městě Abadiânie otevře duchovní centrum a postupně získává věrnou klientelu, která mu v zemi pomáhá vytvořit silný kult osobnosti. Výpovědi žen ale už od začátku dávají tušit, že de Faria měl své temné stránky.

Lidem tvrdil, že je Šalamoun i Ježíš Kristus

Kliniku si léčitel otevřel v 80. letech minulého století v Abadiânie ve státě Goiás, kde se do té doby mnoho nedělo. Pod přezdívkou Boží Jan nabízel alternativní léčbu psychických a tělesných problémů, jinými slovy pomáhal lidem s depresemi a úzkostmi, ale i s rakovinou prsu nebo nádorem na mozku. Centrum mělo několik řadových zaměstnanců a dobrovolníků, kteří třídili pacienty a připravovali je na duchovní setkání.

Šarlatán o sobě tvrdil, že je médium, do nějž se vtělují léčiví duchové a skrz jeho tělesnou schránku vykonávají operace. Jeden den mohl být král Šalamoun, druhý den chirurg a třetí třeba Ježíš Kristus. V Brazílii je spiritualismus, šamanismus nebo čarodějnictví na stejné úrovni jako různé druhy náboženství, v chudších částech země mohou mít i více příznivců. Duchovní centrum proto bylo otevřené lidem všech vyznání.

Na svou stranu si Boží Jan získal důležité autority z města včetně starosty nebo katolického kněze. Mnozí byli přesvědčení o tom, že z léčitele vychází Boží síla. Svým pacientům, kteří k němu chodili se všemožnými problémy, říkal "jděte a mluvte o tom, co jste tu zažili", a tak se z malého městečka stalo postupně místo, kde se dějí zázraky. Mířily do něj autobusy plné lidí, a to i z velkých měst, jako je São Paulo nebo Porto Alegre.

Časem se do městečka sjíždělo údajně až pět tisíc lidí denně. João Teixeira de Faria si v obci vytvořil silné postavení, sám schvaloval otevření nových penzionů, restaurací a vybraným taxikářům dával povolenky ke stání před duchovním centrem. Podnikatelé mu ze svých výdělků na oplátku museli odvádět tučné provize.

Lidé začali věřit, že se v malém městečku dějí zázraky, de Faria přitom podle některých lékařů sázel na obyčejný placebo efekt. Pacienti přicházeli v řadách, pili očišťovací lektvar z bylinek a sdělovali své problémy člověku, u nějž věřili, že oplývá nadpřirozenou silou. Guru operoval zásadně bez anestezie mnohdy pomocí nesterilizovaných nůžek, kuchyňských nožů nebo obyčejného kladiva a hřebíku. Dokument dokládá svědectví lidí, kteří dodnes věří, že jim zachránil život.

Svou roli v utváření kultu osobnosti sehrála i brazilská a zahraniční média. V roce 2013 se za Božím Janem do Brazílie vypravila americká moderátorka Oprah Winfreyová a vedla s ním rozhovor, který v televizi sledovaly miliony diváků. De Fariu navštívily také známé osobnosti jako srbská umělkyně Marina Abramovičová, exprezident Bill Clinton, fotbalista Ronaldo nebo modelka Naomi Campbellová. Guru si tímto způsobem získal své následovníky nejen v Americe, ale i v Austrálii nebo Evropě.

Jeho autoritu se ženy bály zpochybnit

V dokumentu postupně vyplývá na povrch, že během své více než čtyřicetileté praxe de Faria pohlavně zneužil až stovky žen. Svědci popisují, jak si během duchovních seancí vytipovával ženy, po nichž následně chtěl, aby ho navštívily v jeho kanceláři. Mladým dívkám, které mnohdy nedosáhly plnoletosti, nalhával, že ony samotné jsou spirituální médium se silnou energií a darem léčit.

Na ženy působil jako člověk s velkou autoritou. Většina z nich se shoduje, že měl charisma a využíval svého věhlasu i zranitelnosti pacientek. V kanceláři dívkám nalhával, že potřebuje nabít jejich vnitřní silou, následně je znásilnil nebo jinak pohlavně zneužil, aniž by se měly šanci bránit. Procházelo mu to několik desítek let, protože oběti často uvězněné v pocitu vlastního selhání a kvůli nedůvěře vůči úřadům nešly na policii.

V roce 2018 ho obvinilo 12 žen, které své negativní zážitky veřejně popsaly na brazilské televizní stanici Globo Television. Úřadům se po odvysílání pořadu začaly hlásit desítky žen s podobnou zkušeností. Dodnes policie eviduje přes 300 obvinění, některé zpravodajské servery ale uvádějí, že mohl mít na svědomí až 600 obětí.

Přestože byl v roce 2019 odsouzen na více něž 68 let odnětí svobody, pro svůj pokročilý věk a riziko šíření koronaviru ve vězení si trest momentálně odpykává doma. Při domovní prohlídce u něj policie našla neregistrované zbraně a v přepočtu zhruba osm a půl milionu korun v různých měnách. Na bankovním účtu měl naspořených 214 milionů korun.

Brazilská aktivistka a právnička Sabrina Bittencourtová, jejíž vyšetřování vedlo k zatčení Božího Jana, v roce 2020 přišla s podezřením ohledně dalších trestných činů, kterých se měl de Faria dopustit. Jak uvádí Global 24/7 News, právničce se přihlásily ženy ze zahraničí, jimž měl Boží Jan prodat brazilské děti k adoptivní péči. Bittencourtová své obvinění opírá o svědectví žen a muže z de Fariova gangu, podle nějž léčitel držel v zajetí dívky od 14 do 18 let a nutil je otěhotnět. Ženy na svých pozemcích údajně ukrýval deset let, než je zavraždil. Jejich děti měl prodávat bezdětným párům do ciziny za 800 tisíc korun.

João Teixeira de Faria na sklonku svého života všechny popsané činy odmítá a svůj osud přirovnává k Ježíši Kristovi, kterého lidé potrestali za "hlásání Božího slova".

