Češka fotila kojící madony z doby kamenné, kanibalům přivezla kosmonauty i Havla

Touhu cestovat a objevovat v nich umocnil nesvobodný život za železnou oponou, možná proto se pak vydali tak daleko. Umělci Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein už přes čtvrt století zkoumají duši posledních divokých kanibalů na planetě. Šlapetová Papuánce během návštěv fotila, a tak jsou zejména unikátní snímky tématem podcastu Za závěrkou.

Od roku 1997 uskutečnili Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein několik výprav do vzdálených oblastí západní Papuy a Papuy Nové Guiney, kde zkoumali místní domorodé kmeny a jejich kulturu. Pro mnohé z posledních přírodních lidí to bylo vůbec první setkání s bělochem, pro umělce silná a neopakovatelná příležitost nechat se inspirovat přímo duší pravěkých lidí.

Na životy a znalosti papuánských kanibalských kmenů se nedívali očima vědců nebo misionářů, ale umělců. Prostřednictvím tlumočníka a svou vytrvalostí si postupně získali důvěru náčelníků a začali spolu živě komunikovat.

Bylo obtížné jim vysvětlit, kdo to vlastně takový umělec je, domorodci také vyjádřili přání setkat se s největším českým náčelníkem. Tím pro umělecký pár nebyl nikdo jiný než Václav Havel. Češti cestovatelé jim vyhověli - i když jen na dálku.

"Byl úžasný čas, kdy byl náš prezident umělec. To je zcela nestandardní situace. Václav do toho vlítnul se vším všudy, a tak on jako náčelník posílal svému papuánskému protějšku otázky a navzájem si na ně odpovídali," vzpomíná Barbora Šlapetová.

Fotky kojících madon

Ze začátku Šlapetová fotila domorodce dokumentárním stylem. "Uvědomila jsem si, že ty fotky vypadají, jako kdyby byly pořízené před sto lety. Nebylo možné poznat, že už jsou z 21. století. Takže jsem začala tvořit aranžovanou fotografii a postupně to došlo až k filmu," říká umělkyně, která vystudovala malbu na AVU.

K Papuáncům si tedy Barbora Šlapetová přivezla vlastní vynález - transparentní krabici, kterou pojmenovala Magic Box. Díky ní vznikly ikonografické portréty posledních náčelníků doby kamenné a kojících madon.

Papuánci věří, že oči živých bytostí, které v noci spí, cestují do nebe a pozorují svá spící těla. Vůdci kmene proto později chtěli poznat toho, kdo stejně jako místní kmenoví kouzelníci dokáže létat pomocí dýmu do vrchního patra světa - tedy do vesmíru. Ani to nebyl pro Šlapetovou nesplnitelný úkol.

Kosmonauti mezi Papuánci

"Po třech letech psaní a komunikace jsem NASA přesvědčila. Když si něco umanu, tak musím dosáhnout cíle. Nakonec jsem ale dostala kontakt na několik astronautů," říká Barbora Šlapetová s tím, že je nejdřív chtěla fotit v jejich nejpřirozenějším a neintimnějším prostředí, v jejich domovech.

Později je dostali i mezi Papuánce a podařilo se jim také zrealizovat hovor z vesmíru. Japonský astronaut Kóiči Wakata si tak volal s Papuánci přes satelitní telefon, během hovoru obletěl celý svět.

V roce 2017 vznikla také série fotek, kde náčelník vyhlíží letadlo nebo chodí s nákupním košíkem po supermarketu. "Fatálně se všechno změnilo vynálezem chytrého telefonu," říká umělkyně s tím, že tenhle vývoj je nevyhnutelný.

"Nemůžeme je držet v nějakém lidském safari, kdy se na ně budeme jezdit koukat a oni budou pořád pravěku, který je nehostinný a je vlastně životu nebezpečný. Ženy tam umírají při porodech, chlapy často zemřou násilnou smrtí nebo na infekce, takže je pochopitelné, že běží té civilizaci naproti," dodává Šlapetová.

Malířka a fotografka v podcastu Za závěrkou také prozradila, jak projekt pokračuje a jaké to bylo, když s Lukášem Rittsteinem vzali za náčelníkem na Papuu jejich tři dcery.