Až vaši oktávku nahradí šlapací autíčko. Budoucnost podle cykloveletrhu Eurobike

Jan odvezl dítě do školky v korbě svého bicyklu. Pak doma přesedl do šlapacího auta a odjel do práce. Těmito slovy by mohl začínat sci-fi román z blízké budoucnosti. Nebo by se tak mohla zhmotnit vize světa, kterou naznačil cyklistický veletrh Eurobike ve Frankfurtu. Ve fotogalerii najdete nejnovější trendy - od supersportovních elektrokol po otvírák na pivo ve tvaru brzdové páky z řídítek.

Organizátoři Eurobiku dávají vědět, že je to už dávno něco víc než jen obyčejný cyklistický veletrh. O akci, která se letos odehrála ve Frankfurtu nad Mohanem od 21. do 25. června, hovoří jako o "ústřední platformě cyklistiky a budoucí mobility". Kromě cyklistů a cyklistických firem se veletrhu účastní také nejrůznější vizionáři, ať už z oblasti politiky, byznysu, nebo mobility. "Rychle se měnící odvětví cyklistiky našlo díky Eurobiku platformu, která určuje nové standardy i klíčová témata v oblasti sportu, volného času, zdraví a mobility," konstatují lidé, kteří za veletrhem stojí. Ve výstavních halách je vidět vše, co má něco společného s ježděním na kole. Od sportovních kol přes elektrokola až po řešení dopravy ve městech. Popularita cyklistiky roste, silně tomu pomohla pandemie "Skutečným produktem našeho odvětví je samotná cyklistika. Její popularita stále roste," uvedl na veletrhu Kevin Mayne, ředitel sdružení Cycling Industries Europe. "Ekonomické základy našeho odvětví jsou ve skvělé kondici. Vlády na všech úrovních - evropské, národní, městské i regionální - do cyklistiky a mobility investují a každý rok přibývá zhruba sedm procent nových cyklistů," tvrdí. "Cyklisté, kteří usedli na kolo během pandemie, jezdí dál. S tím, jak se stále více lidí vrací do zaměstnání, počet každodenních cyklistů dále roste. Nárůst není tak vysoký jako v době covidu-19, ale trh se stále rozvíjí," řekl Mayne na tiskové konferenci při zahájení veletrhu. Ostatní odvětví podle něj musí cyklistice trochu závidět, i když teď přichází období korekce po několika letech bouřlivého růstu poptávky. Na Eurobiku už zcela vážně zaznívaly hlasy, že cyklistický průmysl bude v některých oblastech konkurovat automobilové branži a chce spotřebitelům nabízet třeba různé modely sdílení vozidel, pronájmů a předplatného. A hovoří se také o tom, že z výroby elektrokol se stává významná síla, která láká investice a vytváří nová pracovní místa. Jaké jsou současné cyklistické trendy? Najdete je ve fotogalerii u tohoto článku.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!