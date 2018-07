před 1 hodinou

Maďarští archeologové, kteří vykopávají neolitickou vesnici blízko Tiszakürtu na východě Maďarska, objevili dřevěnou studnu na vodu pocházející z let 5600 až 5400 před Kristem. Je to nejstarší takový nález v Evropě. Agentuře MTI to řekl šéf vykopávek Péter Mali. Dřevěná stavba je podle Maliho v dobrém stavu. Spodní část vrtu je v hloubce 2,9 metru. Studna také obsahuje množství jílovitých fragmentů, převážně rozbitých nádob. Dodal, že podobné objevy jsou mimořádně vzácné a že v Maďarsku se nachází také druhá nejstarší studna. Neolitická dřevěná konstrukce bude uchována v nedalekém Szolnoku, v muzeu Jánose Damjanicha.