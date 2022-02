Manželé koupili 115 let starý dům, pod starou omítkou našli překvapení

Americký pár si koupil 115 let starou nemovitost ve washingtonském městečku Okanogan, aby ji přestavěl na bar. Při renovaci náhodou pod omítkou objevil velkorozměrné nástěnné malby, které byly pozůstatkem dob, kdy dům sloužil jako divadlo. Až restaurátoři díla ošetří, chtějí je manželé ve svém podniku využít.

Nick a Lisa Timmovi si na konci loňského roku koupili historickou budovu v americkém městečku Okanogan ve státě Washington a plánovali z ní udělat bar. Při renovaci více než sto let staré stavby ovšem nečekaně objevili nástěnné malby na velkorozměrných plátnech. Píše o tom zpravodajský web stanice CNN.

"Zrovna jsme chtěli stěny vymalovat, když mě napadlo, že bychom se ještě předtím mohli podívat, co se skrývá za vší tou starou omítkou," popsal Nick Timm, jak se k uměleckým dílům s manželkou dostali. Když zašlou vrstvu společnými silami oloupali, našli pod ní 18 metrů širokou a šest metrů vysokou malbu krajiny s jezerem obklopeným chatami a stromy.

Jednoho z dělníků, který dvojici se stavebními pracemi pomáhal, pak napadlo, že by se pod omítkou na protější stěně mohl skrývat další poklad. Když stavaři zeď oškrábali, byla pod ní skutečně ještě jedna malba do páru. "Odkrývání nám s týmem trvalo celý den, ale pustili jsme se do něj s ohromnou energií. Nic jiného nás v tu chvíli nezajímalo," vyzdvihl Nick.

Do Okanoganu, ležícího zhruba čtyři hodiny od Seattlu, se spolu se ženou přistěhoval teprve minulý rok, aby se mohl starat o svého otce, který onemocněl rakovinou plic. Po jeho smrti se od rodinného známého dověděl o tom, že je v městečku na prodej starý dům. "Řekli jsme si se ženou, že Okanoganu vlijeme trochu krve do žil, a náhodou jsme narazili na tuhle nemovitost," přiblížil Nick.

Budova, kterou manželé pořídili, v městečku podle dostupných záznamů stojí od roku 1907 a dříve sloužila jako kino, koupaliště, nebo dokonce prostor pro pořádání kohoutích zápasů. Z novinového výstřižku, který Timmovým poskytl místní archiv, zjistili, že malby měly interiér zdobit v době, kdy v něm sídlilo divadlo.

V nejbližší době nechají manželé nástěnné scenérie opatrně sundat, aby se na ně mohli podívat restaurátoři. Některé části maleb jsou podle nich značně poškozené vodou, takže potřebují péči odborníků co nejdřív. Protože půjde o nákladný proces, rozhodl se na něj pár vybrat peníze prostřednictvím crowdfundingové kampaně.

Svůj bar by chtěli Timmovi otevřít do konce března, ale práce na plátnech může na základě předběžných odhadů trvat až do půlky léta. Přesto si na nástěnné malby chtějí počkat a v dekoraci podniku je využít. Vedle nich by měly interiér zaplnit taky další historické kousky, které si Nickova rodina předávala z generace na generaci.

