Aktivisté obsadili luxusní restauraci Gordona Ramsayho. Reprezentuje prý nerovnost

Klimatičtí aktivisté v sobotu večer obsadili luxusní restauraci kuchaře Gordona Ramsayho v londýnské čtvrti Chelsea. Protestovali tak proti "dokonalé nerovnosti", kterou podle nich podnik pro náročné zákazníky reprezentuje.

Do podniku pyšnícího se třemi michelinskými hvězdami dorazili aktivisté ze skupiny Animal Rebellion v šest hodin večer. Posadili se ke stolům rezervovaným pro jiné hosty a vytáhli si vlastní jídelní lístky zelené barvy. Ironické menu obsahovalo environmentální cenu položek, jako je steak nebo telecí. O události informoval deník Guardian.

V prohlášení skupina uvedla, že se akcí zasazuje za systém založený na rostlinné stravě. Kampaní by také ráda prosadila program rozsáhlého návratu lokalit divoké přírody.

K akci se vyjádřila jedna z jejích účastnic, devětatřicetiletá pomocná sestra Lucia Alexandrová. Ramsayho restaurace je podle ní dokonalým příkladem nerovnosti ve Spojeném království. "Zatímco Gordon Ramsay podává jídlo, které nejde pod 155 liber za osobu, více než dva miliony lidí kvůli stoupajícím nákladům spoléhají na potravinové banky."

Místo kolosálních výdělků na úkor zvířat, pracujících a klimatu by společnost podle aktivistů měla nakrmit každého, kdo to potřebuje. Dosáhnout toho chtějí podporou přechodu zemědělců a rybářů na systém produkující rostlinnou stravu.

"Systém založený na pěstování rostlinné stravy vyžaduje o 75 procent méně půdy. To by umožnilo nakrmit miliony dalších lidí bez nutnosti spoléhat na kořistnickou a neefektivní živočišnou výrobu. To je odpověď na krizi živobytí a také klimatu," uvedla skupina.

Akce se účastnilo čtrnáct aktivistů, kteří se odmítali hnout z místa. Personál restaurace přivolal v půl sedmé večer policii a v osm hodin podnik uzavřel. Protestující pak v klidu odešli hlavním vchodem, aniž by policie někoho z nich zadržela.

Došlo i na Attenborougha

Mluvčí vyhledávané luxusní hospody následně vydal pobouřené prohlášení: "Každý má právo na svůj názor. Vynutit si ale vstup do restaurace, rušit tvrdě pracující personál v jeho úkolech a zničit večer hostům, kteří na své rezervace čekali několik měsíců, je velmi nevhodné a hluboce neuctivé."

Minulý týden policie zadržela aktivistu, který se přiblížil k autorovi pořadů o přírodě Davidu Attenboroughovi a také tak narušil jeden mimořádný kulinářský zážitek. Věhlasný biolog se přišel navečeřet do jisté michelinské restaurace na jižním pobřeží Anglie. Sám Attenborough patří k velkým bojovníkům za odvrácení následků klimatické krize.

