Africké státy vyzývají k zařazení hrochů na seznam nejohroženějších zvířat

Hroši by mohli být zařazeni na seznam nejohroženějších zvířat na světě, protože se jejich populace zmenšuje v důsledku klimatické krize, pytláctví a obchodu s částmi jejich těl. K zařazení těchto zvířat na seznam vyzývají africké státy.

Hroši obojživelní tráví značnou část života ve vodě. Obývají jezera a řeky v subsaharské Africe a jejich populace se odhaduje na 115 tisíc až 130 tisíc jedinců. Kromě obchodu s částmi jejich těl včetně zubů je ohrožuje také ztráta a zhoršování životního prostředí a účinky globálního oteplování. Informoval o tom zpravodajský server The Guardian.

S hrochy se zatím také může legálně obchodovat pro komerční účely a lovecké trofeje podle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

Před dalším zasedáním konference CITES, které se uskuteční letos v listopadu v Panamě, navrhlo deset západoafrických zemí včetně Toga, Gabonu a Mali, aby hroši získali nejvyšší ochranu v rámci CITES a byli zařazeni do Přílohy I úmluvy. Nyní jsou hroši zařazeni do Přílohy II, což znamená, že jim nutně nehrozí vyhynutí, ale mohlo by se tak stát, pokud nebude regulován obchod s nimi.

V případě schválení by tato změna znamenala úplný mezinárodní zákaz obchodu s částmi hroších těl, který by pomohl odvrátit úbytek tohoto druhu. Odhaduje se, že v letech 2009 až 2018 bylo legálně obchodováno s téměř 78 tisíci částmi těl hrochů a výrobky z nich.

V roce 2016 byli hroši na Červeném seznamu Mezinárodního svazu na ochranu přírody (IUCN) klasifikováni jako zranitelní vůči vyhynutí, přičemž lokální úbytek zejména v západní Africe vyvolává obavy o přežití druhu v některých z 38 afrických zemí, kde se hroši vyskytují.

Hroch patří mezi nejtěžší suchozemská zvířata na světě, samci mohou vážit až 1800 kilogramů a často žijí ve velkých skupinách. Ke zranitelnosti tohoto druhu přispívá i skutečnost, že březost hroších samic trvá osm měsíců a pohlavní dospělosti dosahují až v devíti nebo deseti letech.

Návrhy na zvýšení ochrany hrochů ovšem pravděpodobně nijak neovlivní malou populaci těchto savců, která žije v Kolumbii, kde se úspěšně rozmnožila ze zvířat chovaných v soukromé zoo někdejšího drogového bosse Pabla Escobara. Podle ekologů jde v případě Kolumbie o invazivní druh, který by měl být zlikvidován.