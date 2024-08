Odnesli si 40 melounů za pár korun. Žádná loterie, ale samosběr na farmě za Prahou

Češi jsou národ sběračů. Působí to tak alespoň na farmě ve Vraňanech nedaleko za Prahou. Rozlehlé zelené pozemky tu totiž čelí náporu návštěvníků, kteří neváhali vyrazit na samosběr sezonní zeleniny. Natrhat si lze od okurek nakládaček přes žluté a zelené cukety až po papriky různých tvarů a barev. Letošní novinkou je pak samosběr melounů.

"Loni jsme tu melounů měli jen pár, ale byl o ně zájem a jen se po nich zaprášilo," popisuje Dagmar Hančová z Farmy Vraňany. "A tak jsme se pro letošek rozhodli vysadit je na dvou hektarech a udělat samosběr," dodává. Se spuštěním se čekalo na dobu, kdy budou melouny zralé. "Teď je to zhruba týden, co jsme začali sklízet. Překvapilo nás, jaký je o samosběr zájem, lidé jezdí z Prahy, ale i z mnohem větších dálek. O víkendu tu byli zákazníci až ze Strakonic nebo třeba z Karlových Varů," říká Hančová.

Zralý meloun lidé podle ní poznají snadno, když si budou všímat tří základních věcí. "Zaprvé musí mít na zelené slupce jasně rozpoznatelný žlutý flek. Zadruhé je důležité, aby stonek, na němž meloun dozrál, byl zkroucený. A zatřetí je potřeba, aby meloun při poklepání na slupku pěkně zaduněl," usmívá se farmářka. Další důležitá věc, na kterou by lidé neměli při samosběru zapomínat, je vhodná výbava. Melouny přece jen nejsou jahody a křehké proutěné košíky se na jejich sběr nehodí. Praktičtější jsou plastové přepravky, nejlépe umístěné na malém vozíku.

Zásoby na zimu

Množství melounů, které si zákazníci sami sklidí, se liší případ od případu. "Někdo si přijede pro jeden dva melouny, ale měli jsme tu už i rodinu, která si jich odvezla rovnou čtyřicet," vysvětluje Dagmar Hančová s tím, že pokud na farmu jedou lidé z větší dálky, dává mnohým z nich smysl odvézt si nějaké ty zásoby navíc. "Pokud následně ty melouny správně uskladní, vydrží jim docela dlouho," dodává.

Lidé podle Hančové na samosběru ocení především to, že si mohou zeleninu sami vybrat, prohlédnout a následně i utrhnout. "Když vidí, že je vše čerstvé a neválelo se to, kdo ví jak dlouho, někde ve skladu nebo v transportu, je to pro ně docela zážitek," vysvětluje. "Další důležitý faktor je pak samozřejmě cena. Melouny na samosběru jsou za 10 korun za kilo, papriky, rajčata, okurky nakládačky a brzy i dýně hokkaido si u nás lidé natrhají za 28 korun za kilo. Červenou cibuli za 20 a žlutou za 15 korun za kilo a česnek pak za 100 korun za kilo," chrlí zpaměti Hančová.

Výlet na farmu ve Vraňanech u Prahy se tak jeví jako ideální způsob, jak spojit příjemné s užitečným. "Samozřejmě pořád se tu pohybujeme mezi potravinami, takže je důležité dbát pravidel a trhat skutečně jen tu zeleninu, kterou si chceme odnést domů. Jinak si myslím, že samosběr je ideální způsob, jak strávit příjemné rodinné odpoledne," uzavírá Dagmar Hančová.