Zrekonstruovaný Místodržitelský palác láká nejen na novou expozici Umění do kapsy

Nový designshop, venkovní posezení v obklopení zeleně a brzy i vnitřní prostory kavárny Typika.

Po roční první fázi rekonstrukce se v červnu znovu otevřely dveře do jedné z nejvýznamnějších historických budov v samotném centru Brna - Místodržitelského paláce. Zájemci tak mohou navštívit novou stálou expozici Umění do kapsy, galerijní obchod, venkovní posezení v obklopení zeleně a brzy i vnitřní prostory kavárny Typika i druhý bezbariérový vstup z Běhounské ulice, kterému vévodí lustr Morgal speciálně vytvořený pro Moravskou galerii od Maxima Velčovského.

První edukační expozice na půdě Moravské galerie

Speciální expozice Umění do kapsy slouží jako průvodce do světa umění. Návštěvníci získají pomocí výstavy užitečné poznatky a návody, jak nazírat na umělecké dílo, jak mu porozumět a jak tyto znalosti uplatnit při návštěvách galerií a muzeí. Jedná se o vůbec první formu edukační expozice na půdě Moravské galerie, kterou připravilo lektorské oddělení ve spolupráci s hlavním kurátorem galerie Ondřejem Chrobákem. Expozice je vhodná pro děti i dospělé a doplňují ji informační panely s pojmovými kartičkami. Vstupné je dobrovolné.

"Při přípravě výstavy jsme se inspirovali malou kapesní encyklopedií Rozum do kapsy - odtud je také odvozen název výstavy. Místnosti jsou rozdělené do jednotlivých kapitol a samotné exponáty se stávají jejich obrazovou přílohou. Součástí expozice je i jmenný rejstřík. Snažili jsme se vytvořit jakéhosi průvodce do světa umění vhodného pro začátečníky i pokročilé," dodává jedna z dvojice autorů výstavy, Michaela Gerichová.

Hrůzostrašná Medusa skrytá za závěsem

Výstava otevírá v šesti kapitolách témata, jež jsou spojená s člověkem a věcmi, které ho přímo i nepřímo obklopují. Například místnost Člověk a ošklivost pojednává o nástrahách, násilí a strachu. Návštěvníci se musí sami rozhodnout, zdali poodhalí závěs, pod kterým se skrývá legendární obraz Hlava Medusy od Petera Paula Rubense z roku 1618. Ten byl původně vystavován kvůli své děsivosti právě takto - za oponou. V místnosti Člověk a člověk si mohou zájemci osahat umělecká díla s maskou na očích. Jak se změní jejich prožitek z umění? V této místnosti vystavuje Moravská galerie poprvé kolekci uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké návštěvníky.

Na podzim je pro veřejnost naplánováno množství doprovodných programů včetně komentované prohlídky expozice, akce a workshopy pro rodiče s dětmi i edukační programy pro školy. Více informací lze najít na webu.