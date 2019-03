Zpěvák R. Kelly vybouchl vzteky v televizi a skončil ve vazbě. Dluží miliony

Americká policie už podruhé během několika týdnů zadržela zpěváka R. Kellyho. Tentokrát ve vazbě skončil kvůli neplacení výživného. Už od února umělec čelí obvinění ze sexuálního zneužívání mladých dívek.

Zpěvák, jehož občanské jméno je Robert Kelly, skončil ve vazbě kvůli dluhu na výživném vyšším než 160 tisíc dolarů (3,6 milionu korun). Alimenty by měl platit na své tři děti, které má s bývalou manželkou Andreou Kellyovou. Aby se dostal z vazby, musel by zpěvák podle mluvčí místního šerifa R. Kelly nyní zaplatit celou dlužnou částku, informovala agentura Reuters.

Zpěvák byl už v únoru obviněn z deseti případů sexuálního zneužití čtyř dívek, z nichž tři byly nezletilé. Zpěvák, který byl v roce 2008 zbaven obvinění z šíření dětské pornografie, jakýkoli prohřešek popírá. Z vazby, kde strávil poslední únorový víkend, se dostal 25. února po zaplacení kauce ve výši 100 tisíc dolarů (2,3 milionu korun).

Další stání v případu neplacení alimentů soud nařídil na 13. března, státní v případu zneužívání dívek na 22. března.

Ve vazbě zpěvák ve středu skončil jen krátce poté, co televize CBS odvysílala část rozhovoru s ním, prvního, který poskytl od okamžiku, kdy skončil poprvé ve vazbě. V rozhovoru veškerá obvinění odmítl. "Byl jsem zavražděn. Byl jsem pohřben zaživa," uvedl.

Dvaapadesátiletý držitel ocenění Grammy se prosadil jako zpěvák, skladatel i producent. Jeho největšími hity jsou písně Bump n' Grind, I Believe I Can Fly a duet I'm Your Angel s Céline Dionovou. Jeho píseň Sign of Victory se stala oficiální hymnou fotbalového mistrovství světa pořádaného v roce 2010 v Jihoafrické republice.