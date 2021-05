"Zničili jste ji." Šokující interview s Dianou má po 26 letech tvrdou dohru

Výsledky vyšetřování, které odhalily nekalé praktiky novináře Martina Bashira při rozhovoru s princeznou Dianou v roce 1995, mají pro britskou televizní stanici BBC nepříjemné následky. Organizace nyní kvůli tomu čelí jedné z největších kritik za poslední roky. Někteří dokonce volají po změnách v jejím fungování. Tehdejší selhání BBC kritizují i synové zesnulé Diany - princové William a Harry.

Kritika na stanici BBC přichází v posledních dnech po zveřejnění výsledků vyšetřování, které vedl bývalý soudce John Dyson. Podle nich použil bývalý novinář BBC Bashir při snaze o získání rozhovoru s Dianou podvodné jednání včetně lží a padělaných dokumentů. Na základě vyšetřovací zprávy jednal Bashir nevhodně a porušil pravidla čestného jednání.

K sílící kritice BBC, která si sama dlouhodobě zakládá na dodržování vysokých etických standardů, se připojují britští politici, právníci nebo další mediální organizace v zemi. Upozorňují na její netransparentnost a neplnění její odpovědnosti jako veřejnoprávního média.

"I kdyby to byl jen příběh jednoho nevyzpytatelného reportéra, BBC by se i tak měla stydět jménem celé organizace. Ale tohle je opravdová krize pro celou korporaci, která je placená koncesionářskými poplatky od britských diváků," kritizoval BBC pro server VOA Martin Ivens, bývalý editor britského deníku Sunday Times.

Politik Julian Knight z vládnoucí Konzervativní strany zase v této souvislosti kritizuje personální politiku BBC a vybírání klíčových zaměstnanců. Zdůrazňuje i to, jak je možné, že BBC umožnila v roce 2016 Bashirovi znovu v organizaci pracovat. Bashir v roce 1999 z BBC odešel, ale před pěti lety se znovu vrátil jako redaktor a později editor zaměřený na náboženské otázky.

Z veřejnoprávní televize odešel až nedávno - a to jen několik dní předtím, než vyšly najevo výsledky vyšetřování. Televizní stanice se v reakci na tuto kritiku hájí tím, že Bashira přijala před pěti lety v běžném přijímacím řízení, v němž se ukázal jako nejvhodnější kandidát.

Ke kritice BBC se připojila i současná britská ministryně vnitra Priti Patelová. Výsledky vyšetřování podle ní velmi poškodily reputaci britské stanice, která v příštím roce oslaví 100 let od svého založení. "BBC si z toho bude muset vzít ponaučení. O tom není pochyb," uvedla Patelová ve vysílání BBC. "Organizace teď bude muset udělat kus práce, aby si získala zpátky důvěru. Bude se také muset zamyslet nad svým fungováním a pozicí v dnešním multimediálním světě," dodala.

V příštím roce BBC mimo jiné čeká i pravidelné přezkoumání takzvané Královské charty čili dokumentu, který upravuje činnost televizní stanice. Charta stanovuje cíle společnosti, její veřejnou roli nebo podobu jejích nejvyšších orgánů. Patelová právě v této souvislosti zdůrazňuje, že někteří kritici mohou při jednání o podobě dokumentu volat po rozsáhlých změnách ve fungování celé organizace.

Hovoří se například o případném tlaku na snížení koncesionářských poplatků, kterými je BBC z velké části financována. "Bude to velmi důležitý a vážný moment - zvláště ve chvíli, kdy je pověst BBC takto zpronevěřována," uvedla Patelová.

Britská vláda sice v minulém týdnu přislíbila, že detailně prověří činnost BBC, ale podle deníku The Guardian okamžité a drastické změny v jejím fungování odmítla. "Mohu si teď jen představovat to, jak se královská rodina může cítit. Doufám, že BBC udělá všechny možné kroky, aby zajistila, že se nic takového už nikdy znovu nestane," vyjádřil se ke kauze britský premiér Boris Johnson. Sám patří společně s dalšími představiteli Konzervativní strany k dlouhodobým kritikům BBC. Upozorňují například na to, že stanice není politicky nestranná.

Zastánci BBC v reakci na kritiku oponují, že stanice stále slouží po celém světě jako spolehlivá mediální organizace vytvářející kvalitní žurnalistiku. Upozorňují na její roli v dobách krize, kdy se u Britů vždy stává preferovaným zdrojem informací nad ostatními, soukromými médii. "Mám strach, že tímto chováním můžeme zničit něco, co už nebude možné nikdy znovu vytvořit," hájil BBC pro deník The Guardian Michael Lyons, bývalý předseda dozorčího orgánu BBC Trust.

Omluva, ale i popření

Na konci minulého týdne novinář Bashir v rozhovoru s nedělníkem The Sunday Times odmítl nařčení z toho, že kvůli rozhovoru je zodpovědný za řetězec událostí, které vedly ke smrti princezny Diany. "Nemyslím si, že nesu odpovědnost za mnoho dalších věcí, které se v jejím životě děly, a za složité problémy spojené s těmito rozhodnutími," rozvedl Bashir svou obhajobu.

"Rozumím té motivaci, ale směrovat tragédii, složitý vztah mezi královskou rodinou a médii pouze na má bedra se mi zdá trochu nerozumné. Náznak, že za to nesu odpovědnost jen já, je podle mého nepřiměřený a nespravedlivý," dodal novinář. Použití padělaných bankovních výpisů při rozhovoru ale přiznal. "Samozřejmě toho lituji, nebylo to správné," řekl. Bashir také dodal, že se "hluboce omlouvá" Dianiným synům - princům Williamovi a Harrymu.

Princ William v reakci na výsledky vyšetřování řekl, že tehdejší selhání BBC výrazně přispělo ke "strachu, paranoii a izolaci" jeho matky. "Co mne ale hluboce znepokojuje, je to, že praktiky jako tyto, nebo ještě horší, jsou stále obecně rozšířené," doplnil ve vlastním prohlášení princ Harry. Mladší z bratrské dvojice zároveň poděkoval všem, kdo v této souvislosti přijali jistou zodpovědnost, zatímco William poznamenal, že média veřejné služby a svobodný tisk "nikdy nebyly důležitější" než dnes.

BBC se minulý týden omluvila za způsob, jakým si v roce 1995 zajistila rozhovor s princeznou Dianou. "Ačkoli zpráva uvádí, že Diana, princezna z Walesu, byla nadšená myšlenkou rozhovoru s BBC, je jasné, že samotný proces získání tohoto rozhovoru nedostál tomu, co má veřejnost právo očekávat," prohlásil současný generální ředitel BBC Tim Davie. "Velmi se za to omlouváme … BBC nemůže po více než čtvrt století vrátit čas, ale můžeme se plně a bezpodmínečně omluvit," dodal.

Rozhovor s princeznou Dianou byl pro BBC velkým úlovkem. Právě v tomto rozhovoru Diana pronesla proslulou větu: "V tom manželství jsme byli tři." Bylo to poprvé, co úřadující člen královské rodiny promluvil tak otevřeně o životě v ní.

V šokujícím rozhovoru, který v Británii sledovalo více než 20 milionů diváků, Diana vůbec poprvé promluvila o svém nešťastném manželství s Charlesem, o své nevěře, bulimii či vztahu svého manžela prince Charlese s Camillou Parkerovou-Bowlesovou.

Diana, která v době rozhovoru žila s následníkem britského trůnu princem Charlesem odloučeně, se s ním v roce 1996 rozvedla. Zemřela při dopravní nehodě 31. srpna 1997 v Paříži. Bylo jí 36 let. Limuzína, ve které jela se svým přítelem Dodim Al-Fayedem, se snažila uniknout fotografům na motocyklech.