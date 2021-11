"Zneuctila památku obětí holokaustu." Pózováním influencerka pobouřila miliony lidí

Druhá největší kryptoměna ethereum dnes vystoupila na dosavadní maximum. Při obchodování v Asii se dostala až na cenu 4643 dolarů (přes 102 000 Kč). Za týden posílila o více než deset procent, a dohání tak bitcoin, který má dosavadní maximum na ceně 67 016,5 USD, kam vystoupil 20. října.

Od doby, kdy bitcoin coby největší a nejznámější kryptoměna vystoupil na rekordní hodnotu, posilují také ostatní digitální měny. K růstu jim pomáhají zprávy o čím dál širším uznávání kryptoměn a ochota investorů vkládat peníze do těchto aktiv považovaných za riziková v časech nízkých úrokových sazeb.

"Všichni očekávají býčí trh s absencí negativních zpráv," citovala agentura Reuters analytika Dannyho Chonga ze společnosti Tranchess. Chong se domnívá, že kryptoměny budou posilovat i v aktuálním čtvrtletí, investoři by se ale podle něj měli ptát, co by tento vývoj mohlo ohrozit. Býčím trhem se rozumí vytrvalejší růst cen.