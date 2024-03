Zlatemince.cz nabízí kvalitní investiční zlato za bezkonkurenční cenu

Hledáte spolehlivého a levného dodavatele zlata? Nejlevnějšího prodejce zlata v ČR najdete na adrese Zlatemince.cz.

Kamennou prodejnu má v Praze v budově Obecního domu. Ale pozor, prodejna je ve druhém patře! Nikoliv v přízemí. Abyste nezabloudili, použijte služební vchod (z ulice u Obecního domu) hned vedle výlohy Blanky Matragi a nechejte se vyvést výtahem do druhého patra. Za nízké ceny získáte zlato i v Brně, v ikonické cihlové budově Dornych, vedle Vaňkovky.

Právě nízká cena a vysoké skladové zásoby přivádí k tomuto tradičnímu prodejci investičního zlata a stříbra nové zájemce o bezpečné uložení finančních prostředků do drahých kovů. Že jsou ceny zlatých cihel a zlatých mincí u tohoto prodejce skutečně nejnižší, se můžete přesvědčit na stránce - investiční zlato. Ceník v euro je na stejné stránce - investičné zlato.

Přízemní cenou zlata se tento prodejce výrazně odlišuje od ostatních nabídek na trhu. Potvrzuje to i jeho umístění na prvním místě loňského srovnání finančních produktů v kategorii prodejců drahých kovů (soutěž pořádá server Finparáda společnosti Scott&Rose).

Cena zlata dlouhodobě roste a díky rostoucímu trendu se do něj oplatí investovat

Aktuální cena zlata se pohybuje kolem 2 045,75 USD za unci​​. V České republice se cena za gram 24karátového zlata pohybuje kolem 1 597,85 Kč​​. Tento vzestup ceny oproti minulosti je podpořen několika faktory, včetně zlepšujícího se vnímání zlata investory, což by mohlo vyústit ve zvýšenou celosvětovou poptávku a nové rekordní ceny. Mezi klíčové makroekonomické vlivy patří inflace, oslabení amerického dolaru a nákupy zlata centrálními bankami​​.

Historie ceny zlata ukazuje, že jeho hodnota dokáže dosáhnout významných milníků. Například v srpnu 2011 cena zlata dosáhla historického maxima 1 909,30 USD za unci a v srpnu 2020 dalšího rekordu 2 072 USD za unci​​. V prosinci 2023 zlato dosáhlo svého aktuálního historického maxima 2 152,30 USD za unci​​.

Nyní je cena zlata pod hranicí těchto rekordů. Je dobrý čas na jeho nákup. Odborníci totiž nepochybují o tom, že staré rekordy budou co nevidět minulostí.

Zlato jako sázka na jistotu. Záleží však na formě investice

Jedním z důvodů, proč považují investoři zlato za atraktivní, je jeho tradiční role bezpečné investice během časů finanční nejistoty, což se potvrdilo i v průběhu finanční krize v roce 2008. Tento trend se projevuje i v rostoucím zájmu o investiční produkty spojené se zlatem, jako jsou zlaté ETF (Exchange-Traded Funds), které nabízí další způsob, jak investovat do tohoto vzácného kovu​​. Ale pozor!

Odborníci varují před jinými investicemi do zlata než do toho fyzického. Pro investování do zlata se hodí především zlaté investiční slitky, známé i jako zlaté cihly. Vyvarujte se různým formám nákupu virtuálního zlata. Vhodné není spoření do zlata, ani akcie zlato těžících firem. Právě mnohé zlaté doly se dnes potýkají s problémem vytěženosti. Takže nikdy nevíte, jestli nejde jen o nadhodnocené akcie vytěženého dolu. Mimochodem právě vytěženost mnoha dolů a nedostatek adekvátních náhrad pro těžbu požene podle odborníků ceny zlata v blízké budoucnosti nahoru.

Jak tedy do zlata investovat?

Buďte konzervativní. Kupte si zlaté slitky (zlaté cihly) prestižních rafinerií a třeba i investiční zlaté mince. Pozor, nejde o ty sběratelské, ani památeční. Vyberte si vhodného prodejce. Ceny zlata totiž nemá každý stejně výhodné. Zlatemince.cz nabízí bezkonkurenční ceny, prestižní značky slitků i investičních mincí a bezpečný prodej klidně i online. Co tak začít výplatu rovnou ukládat do zlata? Inflace si pak na vás rozhodně nepřijde!