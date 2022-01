Zlaté rybky by byly skvělými řidiči, zjistili vědci. Otestovali je v jezdícím akváriu

Jen málokdo by svěřil řízení automobilu zlaté rybičce. Vědci ovšem nyní zjistili, že karas zlatý vyniká tak dobrými orientačními schopnostmi, že by si za volantem dost možná hravě poradil. Umístili ho do pojízdného akvária, které se pohybovalo ve směru jeho plavání a po několika dnech tréninku byla rybka schopná vozítko dostat do správného cíle.

1:13 Zlaté rybky jsou skvělými řidiči, ukázal univerzitní výzkum na rybí motokáře | Video: Ben-Gurion University on the Negev

Autory studie, která vyšla na konci loňského roku v odborném časopise Behavioural Brain Research, zajímalo, jestli se zlaté rybky dovedou na souši orientovat stejně dobře jako ve vodě. To je přivedlo k nevšednímu nápadu umístit karase zlatého (Carassius auratus) do speciálně upraveného pojízdného akvária. O jejich experimentu píše server Science. Vozítko připomínající nádrž s vodou na kolečkách výzkumníci navrhli tak, aby pomocí laserového snímání, palubní kamery a počítačového softwaru pro detekci pohybu reagovalo na chování rybičky pod hladinou. Když karas zlatý plaval čelem k průhledné skleněné stěně, pojízdné akvárium se posouvalo stejným směrem kupředu. Jedno z míst v okolí vozítka pak vědci označili růžovou barvou, aby ho rybička dokázala snadno rozlišit. Když se jí povedlo pomocí vlastních pohybů pojízdné akvárium dovést k růžovému cíli, dostala odměnu v podobě krmení. Experimentu se postupně zúčastnilo celkem šest karasů zlatých a po několika dnech tréninku se všem dařilo dorazit do cílové rovinky alespoň patnáctkrát během půlhodinového testování. Rybky byly stejně úspěšné i poté, co vědci schválně změnili jejich polohu, nebo cíl, k němuž měli dospět, označili jinou barvou než růžovou. To podle autorů studie dokazuje, že karasové zlatí vynikají mimořádnou orientací nejen ve svém přirozeném prostředí, ale i na místech, která jim byla dosud neznámá. V dalších výzkumech by vědci rádi provedli podobný pokus například s krysami. Zároveň by chtěli experiment s pojízdným akváriem znovu zkusit v méně laboratorních a více komplexních podmínkách, aby zjistili, kde všude si zlaté rybky poradí.