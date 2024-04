Schodoleháro i trucplac. Starý dům proměnili na hravé bydlení pro mladou rodinu

Býval to obyčejný, starý dům ve tvaru kostky, k němuž přiléhal hospodářský dvůr. V roce 2018 ho ale koupili noví majitelé a s pomocí architektů si ho proměnili k obrazu svému. Z původně tmavého přízemí se stalo hravé místo plné světla, barev a nečekaných vychytávek, jako je odpočívadlo na schodech nebo pokoj, kde se mohou rodiče zašít před dětmi.

"Zadání bylo zcela jasné - vytvořit prostor především pro společné trávení volného času a zároveň jasně vymezit noční část," říkají Juraj a Jana Benkovi, kteří rekonstrukci domu na Slovensku vedli. Rodina od nich chtěla proměnit hlavně přízemí, kde je jídelna, obývací pokoj, kuchyň a zahrada. Právě tady totiž tráví nejvíce společného času.

"K domu jsme přidali jednoduchou přístavbu, díky níž se obývací pokoj přiblížil k terénu. Výškový rozdíl jsme proměnili na výhodu - schodoleháro - schody se tak stávají velmi užitečným úložným i pobytovým prostorem a k tomu je jako třešnička na dortu pec, kterou jsme umístili do středu prostoru," dodávají autoři.

Interiér roku Architekti přihlásili realizaci do soutěže Interiér roku, která každoročně vybírá to nejlepší z českého a slovenského designu. Všechny přihlášené projekty realizované v roce 2023 jsou k nahlédnutí na stránkách soutěže, kde si může veřejnost vybrat svého favorita. Hlasování končí 30. dubna. Celkového vítěze vyhlásí mezinárodní porota na kongresu Living Forum v úterý 14. května v pražském Centru moderního umění DOX.

Vstup do domu je skrz průsvitné dveře. Z uvítací haly je přes celý dům vidět až do zahrady. Kuchyně s ostrůvkem má kontakt s ulicí, spodním obývacím pokojem, a tudíž i se zahradou. Venku má rodina dvě terasy, jednu snídaňovou a druhou na hraní nebo rodinné oslavy. "Sklep zůstal skladovacím prostorem, ale přidáním anglického dvorku si tu rodiče našli svůj "trucplac", je to opět plnohodnotný, světlem naplněný pokoj," tvrdí autoři.

Podívejte se, jak vypadá rodinné bydlení v Šaľe na Slovensku.