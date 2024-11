Zero Trust jako odpověď na moderní kybernetické hrozby v bankovnictví

AI a moderní přístupy otevírají nové cesty, jak se úspěšně bránit před kyberútoky.

Tradiční architektura zabezpečení v podnicích staví na tzv. "logických bezpečnostních perimetrech" - jakmile se uživatel přihlásí do sítě, dostane se k celé její infrastruktuře. Tento přístup je historicky spojený s fyzickými kancelářemi a lokálními sítěmi, stává se však neefektivním a zastaralým.

V případě, že by někdo získal přístupové údaje, může ohrozit celou společnost. Tento model moderním požadavkům nestačí, zejména v době, kdy čelí organizace čím dál sofistikovanějším kybernetickým útokům. Podle dat IT skupiny Check Point Software musí české společnosti zabránit denně průměrně 2094 kyberútokům. Zvýšený počet hrozeb je přitom způsoben nejen nárůstem skupin hacktivistů, ale také využitím AI a strojového učení.

"Pro nás, jako pro banku, zodpovědnou za účty více než 4,6 milionu klientů, je ochrana před kyberútoky klíčová. Uplatnění Zero Trust přístupu se tak z možnosti brzy stalo nutností. Princip minimální důvěry neustále ověřuje všechny přístupy a automaticky předpokládá, že nejsou žádný uživatel, aplikace či zařízení důvěryhodné," vysvětluje Petra Horová, Tribe Lead for IT Risk Solutions České spořitelny, která se svým robustním IT oddělením patří mezi největší technologické společnosti u nás.

V rámci přístupu Zero Trust jsou v bankovní síti vytvořeny segmenty omezující rozsah škod v případě, že by došlo k narušení bezpečnosti. Princip zároveň přesně určuje, kdo může v jakém kroku procesu přistupovat k datům. Všechny aktivity jsou sledovány a kontrolovány v reálném čase, a rizika jsou díky tomu odhalena a izolována dříve, než způsobí vážné škody.

Přestože umělá inteligence paradoxně zvýšila počet hrozeb, stále častěji zároveň zastává spoustu úkolů, které sice klienti přímo nezaznamenají, ale významně přispívají ke zlepšení kvality služeb. "Používáme například ML modely, na kterých vyvíjíme a optimalizujeme strategie ochrany klientů," upřesňuje Petra Horová. "Součástí našeho IT Risk týmu je více než 55 odborníků. S novými technologiemi AI a strojového učení se nám postupně otevírají nové možnosti. Implementace Zero Trust vyžadovala pečlivé plánování a komplexní přístup, jednalo se ale jednoznačně o krok kupředu."

Významnou výhodou je i to, že Zero Trust pomáhá plnit regulační požadavky, které jsou na bankovní sektor kladeny. Evropská legislativa a globální regulační orgány vyžadují, aby finanční instituce zabezpečily citlivé finanční údaje na všech úrovních. Právě Zero Trust tento přístup aktivně podporuje a zjednodušuje plnění požadavků. Zajištění souladu s regulacemi v tomto případě není jen otázkou splnění minimálních standardů - stává se součástí každodenního provozu fintech banky. Česká spořitelna do technologií i nadále investuje miliardy korun ročně. Díky tomu mají IT specialisté možnost pracovat s nejnovějšími technologiemi a zajistit klientům maximální bezpečí.