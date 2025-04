Jarní únava: ženy jsou k ní náchylnější než muži. Víme, jak ji přemoci

Špatná nálada, ospalost, nechuť k pohybu, bolesti svalů a kloubů – tak po dlouhé zimě vystavuje tělo člověku svůj „účet“. Jarní únava dopadá hlavně na ženy, čím dřív ji překlenou, tím líp pro jejich fyzické i psychické zdraví.

Sluneční paprsky už trochu hřejí, jaro vybízí k pohybu venku, ale mnoho lidí má problémy vůbec ráno vstát z postele. Jarní únava není jen mýtus, stojí za ní hned několik faktorů.

Když chybí slunko

"Za fyzickou i duševní únavou mohou předešlé ‚dlouhé‘ zimní měsíce a biorytmické změny, které příchod jara přináší. Dny se prodlužují, počasí je proměnlivé, ranní a odpolední teploty se liší i o 10 stupňů Celsia. S tím vším souvisí i časté výkyvy atmosférického tlaku. Většina lidí přes zimu ubírá na aktivitách, přijímá méně vitaminů, nemá tolik slunečního světla a důsledkem pak bývají právě symptomy jarní únavy," poukázala Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky.

Obecně dopadá jarní únava víc na ženy. Důvodem je jejich hormonální cyklus a vyšší citlivost na změny počasí. "Ženy na sebe často berou více zodpovědnosti než muži, a to v domácnosti, rodině i práci, což přispívá k vyčerpání, ale není to hlavní příčinou. Hormonální nastavení žen způsobuje, že jsou více ovlivněny sezonními změnami v produkci melatoninu (hormon spánku) a serotoninu (hormon dobré nálady). Jejich cirkadiánní rytmus je náchylnější na rychlé výkyvy počasí, tlaku a citlivěji vnímají i délku denního světla. To vše se může na jaře projevit nižší energií," popsala Bílková.

Jarní únava se ale nevyhýbá ani mužům. Obvykle za ni může špatný jídelníček. "Jde především o málo aktivní jedince nebo lidi s jinými chronickými potížemi. Zima je pro lidské tělo a jeho imunitu energeticky náročná. Člověk má tendenci dělat si tukové zásoby a zvyšovat příjem kaloričtější stravy. V jídelníčku nemáme tolik čerstvých potravin a spíš sklouzáváme ke konzumaci polotovarů," uvádí Bílková. A nabízí i recept, jak jarní únavu překonat. Základem je pestrý jídelníček bohatý na vitaminy a minerály, populární jsou jarní detoxy organismu, ale lidé by určitě neměli hladovět. "Dobrou volbou jsou tzv. smoothie z čerstvé zeleniny a ovoce, skvělé jsou bylinky, kopřivy, pampelišky, různé výhonky, strava bohatá na vitamin C, vitamin B, železo a hořčík. Stejně důležitý je také pravidelný pitný režim," vysvětluje.

Pohyb pomůže

Není to nemoc, přesto dokáže jarní únava hodně potrápit a demolovat duševní i fyzické zdraví. Podle fyzioterapeutky je důležité se jí zbavit co nejrychleji a nemusí jít o nic náročného.

"Hodinová svižná procházka, udělat si radost na kosmetice, která vyčistí a rozjasní pleť a každý pohled do zrcadla ukáže spokojeného člověka, i to může být recept pro dobrou náladu. Velmi pomáhá obyčejný úsměv - existují studie o tom, že pokud se člověk usmívá, jeho endokrinní systém začíná vylučovat hormony štěstí, a to i přesto, že to tak v danou chvíli necítí. Takže přimějete-li se při špatné náladě k úsměvu, za několik málo chvil se budete cítit lépe doopravdy. Totéž umí zařídit i vzpřímená postura těla, dávejte proto pozor na choulení v ramenou," doporučila fyzioterapeutka.

Bolavé tělo pomůže nastartovat například masáž. Typ regenerační masáže uvolní ztuhlé svaly ze sedavého zaměstnání, relaxační nebo s lávovými kameny působí proti stresu.