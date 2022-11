Zemřel Robert Peňažka, autor slavného vánočního spotu s holčičkou a prasátkem

Po dlouhé nemoci zemřel v úterý 1. listopadu kreativec Robert Peňažka, který mimo jiné stál za vznikem oblíbeného reklamního spotu pro Kofolu. Scénka z roku 2003 s holčičkou, která nemusí čekat do večera na prasátko, protože už ho vidí, je dodnes jednou z nejoblíbenějších vánočních reklam.

Zakladatel agentury Kaspen a majitel studia Yinachi vyrůstal v Sofii a New Yorku, tři desítky profesních let pak věnoval reklamě. Pracoval pro značky Budvar, Oskar nebo Kofola, pro kterou vytvořil známý televizní spot s holčičkou a zlatým prasátkem.

"U Kofoly vůbec nebyl záměr vytvořit legendární kampaň, ale záměr byl přijít s dobrou vánoční kampaní. To je ta hlavní ingredience. Když to uděláš dobře, tak se ti to vrátí a má to šanci stát se legendou," řekl Peňažka v podcastu MH Minutes časopisu Marketing & Media, který o jeho smrti informuje.

Peňažka, který patřil mezi nejvýznamnější kreativce v Česku, pomohl vydat umělci a raperovi Vladimiru 518 i rozsáhlou publikaci Kmeny mapující československé a porevoluční subkultury.