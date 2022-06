Zemřel bývalý televizní moderátor počasí Ján Zákopčaník, bylo mu 63 let

Policisté po čtyřech letech uzavřeli prověřování takzvané reklamní větve kauzy Čapí hnízdo, v níž se zabývali podezřením na daňové úniky u plateb od firem z holdingu Agrofert za reklamu konferenčnímu centru Čapí hnízdo. Výsledek prověřování není znám, uvedl v pátek server Seznam Zprávy. V případu dosud nikdo nebyl obviněn. Městské státní zastupitelství se k případu vyjádří zřejmě až příští týden.

"V současné době nadále platí, že lhůta pro skončení prověřování je stanovena do 25. června, tj. do této soboty. Pokud nastane situace, že bude prověřování skončeno, poskytnu Vám (s ohledem na stav, který nastane) odpovídající krátké vyjádření, a to nejdříve v příštím týdnu," sdělil ve čtvrtek mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.