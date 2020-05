Přišla o práci i zázemí pro syna, spí tři hodiny denně. Stát na nás zapomněl, říká

Petr Třešňák

Situace Markéty Pilné a jejího syna Marka se s nástupem pandemie zdramatizovala a odhalila vážná rizika celého systému. Matka syna s autismem a mentálním handicapem přišla o práci a přes noc se ocitla bez pobytového zařízení pro syna, ale i bez možnosti jakékoliv podpory od státu.

Markétu Pilnou a jejího syna Marka jsme v našem dokuseriálu už jednou natáčeli, a to před dvěma lety. Tehdy devatenáctiletý mladík s autismem a mentálním handicapem končil speciální základní školu a jeho matka se děsila, co bude dál, protože ve svém regionu neviděla vhodnou sociální službu, která by jí s náročnou péčí o syna pomohla. Hrozilo, že Marek zůstane trvale doma a ona se bude muset vzdát zaměstnání i veškerého volného času.

Paní Pilné se nakonec podařilo podporu najít, ačkoli zdaleka ne v tak ideální podobě, jak si představovala. Nepodařilo se jí sehnat odlehčovací službu či stacionář, s nimiž by mohla péči sdílet, ale pouze umístění v pobytové sociální službě určené k trvalému životu svých klientů. Vzhledem k Markově křehkému psychickému stavu a silné vazbě na matku paní Pilná nechtěla svého syna nechávat v zařízení nepřetržitě a domluvila se s vedením, že část týdne obstará péči doma, aby byl její syn v co nejlepší duševní pohodě.

Protože český sociální systém neumí na potřeby svých klientů pružně reagovat, musela se ovšem matka vzdát veškerých dávek, které její syn pobírá. Ve volném čase, kdy je Marek v pobytovém zařízení, pak mohla pracovat.

Vedení domova pro lidi s postižením jí na počátku pandemie nabídlo, ať zde buď nechá syna trvale, dokud riziko infekce neustoupí, anebo si jej naopak vezme k sobě bez možnosti ulehčení. V zájmu Markovy pohody zvolila druhou možnost.

Doslova přes noc se tak ale ocitla bez práce, bez sociálních dávek i bez možnosti získat jakoukoli pomoc od státu. Spí tři hodiny denně, o Marka pečuje nepřetržitě a nemůže si dojít ani normálně nakoupit. Žije z úspor, které rychle docházejí. "Stát na nás úplně zapomněl," říká matka postiženého mladého muže, jejíž situace ukazuje dramatické důsledky špatné a málo flexibilní podpory lidí s postižením v Česku.

I tento díl spojujeme s finanční sbírkou. Podpořte Markétu a Marka Pilných skrze účet Nadačního fondu AutTalk: Číslo sbírkového účtu: 4010401017/2010, variabilní symbol: 6, do zprávy pro příjemce uveďte: Markéta Pilná. Děkujeme.